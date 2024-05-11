Адвокати Анджеліни Джолі звернулись до Бреда Пітта з гучною заявою

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Адвокат Анджеліни Джолі звернувся до її колишнього чоловіка Бреда Пітта з дуже незвичайним публічним зверненням, попросивши актора "відпустити її". Пітта звинувачують у тому, що він "знущався" над своєю колишньою дружиною, подавши відповідь на документи, які, на думку її команди, були "створені для того, щоб викликати прес-конференцію".

Про це пише Daily Mail.

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Пол Мерфі, адвокат акторки, сказав: "Вона з нетерпінням чекає того дня, коли він нарешті зможе відпустити її".

Апеляція була подана після заяви колишнього охоронця, яку Пітт подав до Верховного суду Лос-Анджелеса. Він звинуватив Джолі в спробі вбити клин між Піттом і їхніми шістьма дітьми.

Актори Бред Пітт та Анджеліна Джолі. Фото: Shutterstock

Вважається, що троє старших дітей — Меддокс, Пакс і Захара – не мають жодних стосунків з Піттом, а син Пакс три роки тому написав у дописі в Instagram, що його батько був "придурком світового класу" та "м**аком".

Пітт більше не хоче змінити умови опіки над трьома дітьми, яким ще не виповнилося 18 років, після тривалого судового позову, який провалився. Тим часом точиться боротьба за виноградник, яким вони колись володіли, який Джолі продала мільярдеру Юрію Шеффлеру з групи Stoli.

Нагадаємо, колишній чоловік Анджеліни Джолі вразив навичками пожежника. А наречена Бреда Пітта пішла у моделі.