Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта отказалась от фамилии звездного отца

Актриса Анджелина Джоли с детьми. Фото: Wireimage

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Вивьен отказалась от фамилии отца. В афише мюзикла "Аутсайдеры" 15-летняя дочь актрисы, помогавшая ей продюсировать мюзикл, значится просто как Вивьен Джоли.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ранее от фамилии отца публично отказалась старшая дочь Питта и Джоли Захара. А в конце прошлого года все обсуждали старый пост сына пары Пакса, который назвал отца "ужасным человеком", который держит в страхе своих детей, и "засранцем мирового класса". Питт этот пост комментировать не стал, хотя инсайдеры рассказали, что он был очень расстроен, увидев его. По словам инсайдеров, Джоли сама постоянно настраивает детей против отца.

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Однако у Питта хорошие отношения с дочерью Шайло. Недавно она призвала родителей к примирению в честь ее 18-летия. Якобы Шайло устала от постоянных разборок и судов звезд, которые ей приходится наблюдать. Ранее стало известно, что после совершеннолетия девушка решила переехать к отцу.

Кроме Вивьен и Захары, у Анджелины и Брэда есть сыновья Мэддокс, Пакс, дочь Шайло, и брат-близнец Вивьен Нокс. Анджелина подала на развод с актером в 2019 году после пяти лет брака.

Напомним, адвокаты Анджелины Джоли обратились к Брэду Питту. А пластический хирург прокомментировал вероятные изменения внешности Брэда Питта.