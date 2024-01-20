Донька Барака Обами презентує свій фільм на Sundance

Барак Обама з донькою Малією. Фото: instagram.com/maliaobamaofficially/

Донька експрезидента Америки Барака Обами запрем'єрить свій короткометражний фільм на кінофестивалі Sundance. Вона в цьому проєкті була сценаристкою та режисеркою.

Про це пише People.

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25-річна донька колишнього президента США Барака Обами буде презентувати свій новий фільм на кінофестивалі Sundance.

Дівчина взяла собі псевдонім Малія Енн. Вона зрежисувала короткометражний фільм "The Heart". У центрі сюжету історія про самотнього хлопця, мати якого померла і залишила йому незвичайне прохання.

"Цей фільм про втрачені речі та самотніх людей, прощення та жалість, але я також вважаю, що він наполегливо допомагає розкрити, де можуть бути ніжність і близькість в цих речах", — розповіла про стрічку Малія Обама.

Молода режисерка сподівається, що фільм сподобається і змусить глядачів почуватися трохи менш самотніми або принаймні нагадає, що важливо цінувати тих, хто поруч.

Малія Обама раніше працювала сценаристом і шоураннером у серіалах від Prime Video Swarm. Вона вивчала письменництво у Гарварді.

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