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Донька Барака Обами презентує свій фільм на Sundance

20 січня 2024 11:25
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Анна Сірик
редактор
Донька Барака Обами презентує свій фільм на Sundance
Барак Обама з донькою Малією. Фото: instagram.com/maliaobamaofficially/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Донька експрезидента Америки Барака Обами запрем'єрить свій короткометражний фільм на кінофестивалі Sundance. Вона в цьому проєкті була сценаристкою та режисеркою.

Про це пише People.

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Малія Обама зняла короткометражний фільм про самотніх людей

25-річна донька колишнього президента США Барака Обами буде презентувати свій новий фільм на кінофестивалі Sundance.

Дівчина взяла собі псевдонім Малія Енн. Вона зрежисувала короткометражний фільм "The Heart". У центрі сюжету історія про самотнього хлопця, мати якого померла і залишила йому незвичайне прохання.

"Цей фільм про втрачені речі та самотніх людей, прощення та жалість, але я також вважаю, що він наполегливо допомагає розкрити, де можуть бути ніжність і близькість в цих речах", — розповіла про стрічку Малія Обама.

Молода режисерка сподівається, що фільм сподобається і змусить глядачів почуватися трохи менш самотніми або принаймні нагадає, що важливо цінувати тих, хто поруч.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Barack Obama (@barackobama)

Малія Обама раніше працювала сценаристом і шоураннером у серіалах від Prime Video Swarm. Вона вивчала письменництво у  Гарварді.

Раніше Дженніфер Лопес зняла фільм про власне життя.

Також на Берлінале покажуть український фільм про порятунок рідкісних тварин.

США
фільм
Барак Обама
закордонні зірки
президент
Прем'єра

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