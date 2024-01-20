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Дочь Барака Обамы представит свой фильм на Sundance

20 января 2024 11:25
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Дочь Барака Обамы представит свой фильм на Sundance
Барак Обама с дочерью Малией. Фото: instagram.com/maliaobamaofficially/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Дочь экспрезидента Америки Барака Обамы представит свой короткометражный фильм на кинофестивале Sundance. Она в этом проекте была сценаристкой и режиссером.

Об этом пишет People.

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Малия Обама сняла короткометражный фильм об одиноких людях

25-летняя дочь бывшего президента США Барака Обамы будет представить свой новый фильм на кинофестивале Sundance.

Девушка взяла себе псевдоним Малия Энн. Она срежиссировала короткометражный фильм "The Heart". В центре сюжета история об одиноком парне, мать которого умерла и оставила ему необычную просьбу.

"Этот фильм о потерянных предметах и одиноких людях, прощении и жалости, но я также считаю, что он упорно помогает раскрыть, где нежность и близость существует в этих вещах", — рассказала о картине Малия Обама.

Молодой режиссер надеется, что фильм понравится и заставит зрителей чувствовать себя чуть менее одинокими или по крайней мере напомнит, что важно ценить рядом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Barack Obama (@barackobama)

Малия Обама ранее работала сценаристом и шоу-раннером в сериалах от Prime Video Swarm. Она изучала писательство в Гарварде.

Ранее Дженнифер Лопес сняла фильм о собственной жизни.

Также на Берлинале покажут украинский фильм о спасении редких животных.

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Барак Обама
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Премьера

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