Дочь Барака Обамы представит свой фильм на Sundance

Барак Обама с дочерью Малией. Фото: instagram.com/maliaobamaofficially/

Дочь экспрезидента Америки Барака Обамы представит свой короткометражный фильм на кинофестивале Sundance. Она в этом проекте была сценаристкой и режиссером.

Об этом пишет People.

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25-летняя дочь бывшего президента США Барака Обамы будет представить свой новый фильм на кинофестивале Sundance.

Девушка взяла себе псевдоним Малия Энн. Она срежиссировала короткометражный фильм "The Heart". В центре сюжета история об одиноком парне, мать которого умерла и оставила ему необычную просьбу.

"Этот фильм о потерянных предметах и одиноких людях, прощении и жалости, но я также считаю, что он упорно помогает раскрыть, где нежность и близость существует в этих вещах", — рассказала о картине Малия Обама.

Молодой режиссер надеется, что фильм понравится и заставит зрителей чувствовать себя чуть менее одинокими или по крайней мере напомнит, что важно ценить рядом.

Малия Обама ранее работала сценаристом и шоу-раннером в сериалах от Prime Video Swarm. Она изучала писательство в Гарварде.

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