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На Берлінале покажуть український фільм про порятунок рідкісних тварин

19 січня 2024 11:44
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
На Берлінале покажуть український фільм про порятунок рідкісних тварин
Зйомки фільму "Редакція". Фото: facebook.com/theeditorialoffice
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

На Берлінському міжнародному кінофестивалі відбудеться прем'єра українського фільму "Редакція". Стрічка була знята на Олешківських пісках, які зараз окуповані російськими військами.

Про це повідомили на офіційній сторінці Берлінале.

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На 74-му Берлінале відбудеться світова прем’єра фільму "Редакція" режисера Романа Бондарчука. Стрічку презентують у програмі Forum.

Зйомки фільму "Редакція". Фото: facebook.com/theeditorialoffice
Зйомки фільму "Редакція". Фото: facebook.com/theeditorialoffice

Картину знімали на Олешківських пісках незадовго до повномасштабного вторгнення. Події розпочинається у диких степах і лісах українського південного краю. 

Зйомки фільму "Редакція". Фото: facebook.com/theeditorialoffice
Зйомки фільму "Редакція". Фото: facebook.com/theeditorialoffice

Молодий науковець Юра намагається врятувати тварин, які знаходяться на межі вимирання. Він шукає бабака степового, проте стає свідком підпалу лісу. Головний герой розповідає журналістам про злочин, проте нікому це не цікаво. Юра зіштовхується з реальністю і намагається досягти справедливості.

Зйомки фільму "Редакція". Фото: facebook.com/theeditorialoffice
Зйомки фільму "Редакція". Фото: facebook.com/theeditorialoffice

Головну роль зіграв журналіст Дмитро Багненко, який зараз служить в ЗСУ.  Також у фільмі зіграли Римма Зюбіна, Жанна Озірна, Сергій Іванов, Максим Курочкін, Андрій Кирильчук, Василь Кухарський та Олександр Шмаль.

Українці зможуть переглянути "Редакцію" в кінотеатрах восени 2024 року.

Зйомки фільму "Редакція". Фото: facebook.com/theeditorialoffice
Зйомки фільму "Редакція". Фото: facebook.com/theeditorialoffice

Також на Берлінале покажуть ще дві документальні українські стрічки — "A Bit of Stranger" про російськомовну українку і її внутрішні колізії та "Intercepted" про руйнування окупантами України.

Зйомки фільму "Редакція". Фото: facebook.com/theeditorialoffice
Зйомки фільму "Редакція". Фото: facebook.com/theeditorialoffice

Раніше вийшов трейлер серіалу про Крістіана Діора та Коко Шанель.

Стало відомо, коли відбудеться прем'єра фільму за мотивами повісті Скрябіна.

українці
кіно
премія
Херсон
Берлін
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