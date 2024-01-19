Дженніфер Лопес знімає фільм про власне життя — трейлер

Дженніфер Лопес. Фото: трейлер фільму "This Is Me...Now..."

Популярна співачка Дженніфер Лопес створює фільм про своє життя. У мережі з'явився трейлер біографічного фільму "This Is Me...Now..."

Трейлер опублікували на YouTube.

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Фільм обіцяє бути вражаючим, адже в трейлері представлені неймовірні панорами з фантастичними костюмами, масова хореографія та відомі зірки. Проєкт має стати "інтроспективною ретроспективою безжурного серця" відомої артистки.

Стрічку за мотивами життя Джей Ло зняв режисер Дейв Майєрс, відомий за трилером "Попутник" із Шоном Біном.

Дженніфер Лопес. Фото: трейлер фільму "This Is Me...Now..."

У описі трейлеру йдеться, що фільм має стати "кінематографічною одіссеєю, просоченою міфологічними сюжетами та особистим зціленням" Дженніфер Лопес.

Співачка, звичайно, грає саму себе і також є співавторкою сценарію. Колишній партнер зірки також з'явиться на екрані — Бена Аффлека показали у трейлері.

Дженніфер Лопес. Фото: трейлер фільму "This Is Me...Now..."

У проєкті знялись відомі та талановиті зірки — Тревор Ноа, Кім Петрас, Post Malone, Софія Вергара, Кеке Палмер та інші.

Фільм "This Is Me...Now..." вийде 16 лютого на стрімінговому сервісі Prime Video.

Дженніфер Лопес. Фото: трейлер фільму "This Is Me...Now..."

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