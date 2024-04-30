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Донька Джонні Деппа показала, як відпочиває зі своєю дівчиною без білизни

30 квітня 2024 23:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Донька Джонні Деппа Лілі-Роуз показала, без білизни — фото
Американо-французька модель та акторка Лілі-Роуз Депп та її дівчина музикантка 070 Shake. Фото: instagram/lilyrose_dep
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Донька голлівудського акторка Джонні Деппа Лілі-Роуз показала, як минає її романтична відпустка з дівчиною 070 Shake, тобто Даніель Бальбуена. Артистка явно забула про білизну і гуляє в Японії у дуже звабливих образах. 

Світлини зірка виклала в Instagram.

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Пара прилетіла в Токіо, Японія. Вони весело проводять час. Донька Джонні Деппа Лілі-Роуз поділилась романтичною світлиною зі своєю дівчиною. Вона тримає рожеві тюльпани, втім Даніель Бальбуена чомусь має засмучений вигляд.

Американо-французька модель та акторка Лілі-Роуз Депп. Фото: instagram/lilyrose_dep
Американо-французька модель та акторка Лілі-Роуз Депп. Фото: instagram/lilyrose_dep
Американо-французька модель та акторка Лілі-Роуз Депп. Фото: instagram/lilyrose_dep
Американо-французька модель та акторка Лілі-Роуз Депп. Фото: instagram/lilyrose_dep

Якщо музикантка вдягається стримано, то молода акторка ігнорує бюстгалтери. Вона позує на фото в червоно-синіх колготках та напівпрозорій чорній сукні. Її сідниці практично оголені. 

"Я і моя", — лаконічно підписала фото спадкоємиця Ванесси Параді.

Відомо, що Лілі-Роуз вже рік зустрічається з 070 Shake. Однак, їх ще раніше помітили разом журналісти на Паризькому тижні моди.

Нагадаємо, актор Джонні Депп планує купити італійський замок за 4 мільйони. Також його донька Лілі-Роуз зіграла головну роль у фільмі жахів "Носферату".

Джонні Депп
Голлівуд
відносини
актори
модель
закордонні зірки
кохання

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