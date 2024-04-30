Донька Джонні Деппа Лілі-Роуз показала, без білизни — фото

Донька Джонні Деппа показала, як відпочиває зі своєю дівчиною без білизни
Донька голлівудського акторка Джонні Деппа Лілі-Роуз показала, як минає її романтична відпустка з дівчиною 070 Shake, тобто Даніель Бальбуена. Артистка явно забула про білизну і гуляє в Японії у дуже звабливих образах.
Світлини зірка виклала в Instagram.
Лілі-Роуз Депп відпочиває в Японії зі своєю коханою
Пара прилетіла в Токіо, Японія. Вони весело проводять час. Донька Джонні Деппа Лілі-Роуз поділилась романтичною світлиною зі своєю дівчиною. Вона тримає рожеві тюльпани, втім Даніель Бальбуена чомусь має засмучений вигляд.
Якщо музикантка вдягається стримано, то молода акторка ігнорує бюстгалтери. Вона позує на фото в червоно-синіх колготках та напівпрозорій чорній сукні. Її сідниці практично оголені.
"Я і моя", — лаконічно підписала фото спадкоємиця Ванесси Параді.
Відомо, що Лілі-Роуз вже рік зустрічається з 070 Shake. Однак, їх ще раніше помітили разом журналісти на Паризькому тижні моди.
Нагадаємо, актор Джонні Депп планує купити італійський замок за 4 мільйони. Також його донька Лілі-Роуз зіграла головну роль у фільмі жахів "Носферату".
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