Донька Джонні Деппа Лілі-Роуз показала, без білизни — фото

Американо-французька модель та акторка Лілі-Роуз Депп та її дівчина музикантка 070 Shake. Фото: instagram/lilyrose_dep

Донька голлівудського акторка Джонні Деппа Лілі-Роуз показала, як минає її романтична відпустка з дівчиною 070 Shake, тобто Даніель Бальбуена. Артистка явно забула про білизну і гуляє в Японії у дуже звабливих образах.

Світлини зірка виклала в Instagram.

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Пара прилетіла в Токіо, Японія. Вони весело проводять час. Донька Джонні Деппа Лілі-Роуз поділилась романтичною світлиною зі своєю дівчиною. Вона тримає рожеві тюльпани, втім Даніель Бальбуена чомусь має засмучений вигляд.

Американо-французька модель та акторка Лілі-Роуз Депп. Фото: instagram/lilyrose_dep

Американо-французька модель та акторка Лілі-Роуз Депп. Фото: instagram/lilyrose_dep

Якщо музикантка вдягається стримано, то молода акторка ігнорує бюстгалтери. Вона позує на фото в червоно-синіх колготках та напівпрозорій чорній сукні. Її сідниці практично оголені.

"Я і моя", — лаконічно підписала фото спадкоємиця Ванесси Параді.

Відомо, що Лілі-Роуз вже рік зустрічається з 070 Shake. Однак, їх ще раніше помітили разом журналісти на Паризькому тижні моди.

Нагадаємо, актор Джонні Депп планує купити італійський замок за 4 мільйони. Також його донька Лілі-Роуз зіграла головну роль у фільмі жахів "Носферату".