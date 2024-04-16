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Джонні Депп вирішив купити замок в Італії за шалені гроші

16 квітня 2024 20:53
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Джоні Депп вирішив купити замок в Італії за шалені гроші — ціна
Американський актор Джонні Депп.Фото: instagram/johnnydepp
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Зірка Голлівуду Джонні Депп планує придбати середньовічний замок в Італії. Примха обійдеться актору в майже 4 мільйона доларів.

Про це пише TMZ.

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Йдеться про маєток в Монтальто Дора, Турин, Італія. У цьому містечку проживає лише 3 тисячі людей. Замок продають за 4 мільйона доларів, тобто — 156 мільйонів гривень.

Втім, за інсайдерською інформацією, місцеві жителі не в захваті від такого сусідства. 

Мер міста Ренцо Галлетто заявив, що Джонні Депп, імовірно, не надто підходить для того.

Останні роки замок реставрували і місцева влада опікується ним, адже це  об'єкт суспільного інтересу. Вони уважно стежать за станом майна. Є певні хвилювання, що Джонні Депп не впорається.

Маєток розташований на вершині пагорба. Всередині побудовані 11 спалень, 13 ванних кімнат і каплиця 15-століття. Також до комплексу власності ходить ще один мінізамок та фермерський будинок.

Нагадаємо, актор Джонні Депп раптово схуднув. Також ми розповідали про гучну прем'єру його доньки в жахастику.

Італія
гроші
Джонні Депп
Голлівуд
актори
закордонні зірки
замок

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