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Донька Джонні Деппа зіграла жертву вампіра в фільмі жахів "Носферату"

5 грудня 2023 16:42
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Донька Джонні Деппа зіграла жертву вампіра в фільмі жахів "Носферату"
Лілі-Роуз Депп у фільмі "Носферату". Фото: Focus Features
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Режисер Роберт Еґґерс, який відомий фільмом жахів "Маяк", зараз працює над новим проєктом — фільмом "Носферату". У ній в головних ролях знімаються шведський актор Білл Скаршгорд та Лілі-Роуз Депп.

Про це пише Variety.

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"Носферату" — це історія про раптове і моторошне кохання

"Носферату" це певне переосмислення одноіменного фільму 1922-го року німецького експресіоніста Фрідріха Мурнау. У сценарій закладено історію про вампіра, який несповіданно закохався в чужу дружину. 

Роберт Еґґерс розпочав роботу над фільмом ще в 2015 році. У головних ролях знялися Лілі-Роуз Депп, Ніколас Холт, Віллем Дефо, Білл Скаршгорд, Емма Корін та Аарон Тейлор-Джонсон.

Постер фільму "Носферату" 2024
Постер фільму "Носферату" (2024). Фото: Focus Features

Події стрічки розгортаються у вигаданому містечку Вісборг. За вікном сьогодення. Агент з нерухомості Нок відправляє свого підлеглого Томаса Гаттера на зустріч з новим клієнтом. Ним виявляється дивний граф Орлок, який спить у труні і намагається випити кров гостя. Коли вампір бачить фотографію дружини рієлтора Еллен, то стає одержимим. Граф Орлок вирушає на пошуки свого нового кохання і руйнує все на своєму шляху.

"Носферату" вийде у прокат у 2024 році. 

Нагадаємо, що дочка акторів Джонні Деппа та Ванесси Параді, Лілі-Роуз Депп, знялася у ніжному кампейні Chanel.

Раніше ми писали, що сцени з Ембер Герд вирізали з трейлеру нового Аквамена на тлі скандалу з Деппом.

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