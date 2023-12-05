Донька Джонні Деппа зіграла жертву вампіра в фільмі жахів "Носферату"

Лілі-Роуз Депп у фільмі "Носферату". Фото: Focus Features

Режисер Роберт Еґґерс, який відомий фільмом жахів "Маяк", зараз працює над новим проєктом — фільмом "Носферату". У ній в головних ролях знімаються шведський актор Білл Скаршгорд та Лілі-Роуз Депп.

Про це пише Variety.

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"Носферату" це певне переосмислення одноіменного фільму 1922-го року німецького експресіоніста Фрідріха Мурнау. У сценарій закладено історію про вампіра, який несповіданно закохався в чужу дружину.

Роберт Еґґерс розпочав роботу над фільмом ще в 2015 році. У головних ролях знялися Лілі-Роуз Депп, Ніколас Холт, Віллем Дефо, Білл Скаршгорд, Емма Корін та Аарон Тейлор-Джонсон.

Постер фільму "Носферату" (2024). Фото: Focus Features

Події стрічки розгортаються у вигаданому містечку Вісборг. За вікном сьогодення. Агент з нерухомості Нок відправляє свого підлеглого Томаса Гаттера на зустріч з новим клієнтом. Ним виявляється дивний граф Орлок, який спить у труні і намагається випити кров гостя. Коли вампір бачить фотографію дружини рієлтора Еллен, то стає одержимим. Граф Орлок вирушає на пошуки свого нового кохання і руйнує все на своєму шляху.

"Носферату" вийде у прокат у 2024 році.

Нагадаємо, що дочка акторів Джонні Деппа та Ванесси Параді, Лілі-Роуз Депп, знялася у ніжному кампейні Chanel.

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