Дочь Джонни Деппа Лили-Роуз показала, как отдыхает с девушкой — фото

Дочь Джонни Деппа показала, как отдыхает со своей девушкой без белья
Дочь голливудского актера Джонни Деппа Лили-Роуз показала, как проходит ее романтический отпуск с девушкой 070 Shake, то есть Даниэль Бальбуэн. Артистка явно забыла о белье и гуляет в Японии в очень обольстительных образах.
Фотография звезда выложила в Instagram.
Лили-Роуз Депп отдыхает в Японии со своей любимой
Пара прилетел в Токио, Япония. Они весело проводят время. Дочь Джонни Деппа поделилась романтической фотографией со своей девушкой. Она держит розовые тюльпаны, впрочем Даниэль Бальбуэн почему-то выглядит расстроеной.
Если музыкант одевается сдержанно, то молодая актриса игнорирует бюстгальтеры. Она позирует на фото в красно-синих колготках и полупрозрачном черном платье. Ее ягодицы практически оголены.
"Я и моя", — лаконично подписала фото наследница Ванессы Паради.
Известно, что Лили-Роуз уже год встречается с 070 Shake. Однако их еще раньше заметили вместе журналисты на Парижской неделе моды.
Напомним, актер Джонни Депп планирует купить итальянский замок за 4 миллиона. Также его дочь Лили-Роуз сыграла главную роль в ужастике "Носферата".
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