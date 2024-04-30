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Дочь Джонни Деппа показала, как отдыхает со своей девушкой без белья

30 апреля 2024 23:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Дочь Джонни Деппа Лили-Роуз показала, как отдыхает с девушкой — фото
Американо-французская модель и актриса Лили-Роуз Депп и ее девушка музыкант 070 Shake. Фото: instagram/lilyrose_dep
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Дочь голливудского актера Джонни Деппа Лили-Роуз показала, как проходит ее романтический отпуск с девушкой 070 Shake, то есть Даниэль Бальбуэн. Артистка явно забыла о белье и гуляет в Японии в очень обольстительных образах.

Фотография звезда выложила в Instagram.

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Пара прилетел в Токио, Япония. Они весело проводят время. Дочь Джонни Деппа поделилась романтической фотографией со своей девушкой. Она держит розовые тюльпаны, впрочем Даниэль Бальбуэн почему-то выглядит расстроеной. 

Американо-французская модель и актриса Лилли-Роуз Депп. Фото: instagram/lilyrose_dep
Американо-французская модель и актриса Лилли-Роуз Депп. Фото: instagram/lilyrose_dep
Американо-французская модель и актриса Лилли-Роуз Депп. Фото: instagram/lilyrose_dep
Американо-французская модель и актриса Лилли-Роуз Депп. Фото: instagram/lilyrose_dep

Если музыкант одевается сдержанно, то молодая актриса игнорирует бюстгальтеры. Она позирует на фото в красно-синих колготках и полупрозрачном черном платье. Ее ягодицы практически оголены.

"Я и моя", — лаконично подписала фото наследница Ванессы Паради.

Известно, что Лили-Роуз уже год встречается с 070 Shake. Однако их еще раньше заметили вместе журналисты на Парижской неделе моды.

Напомним, актер Джонни Депп планирует купить итальянский замок за 4 миллиона. Также его дочь Лили-Роуз сыграла главную роль в ужастике "Носферата".

Джонни Депп
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