Донька Джонні Деппа показала перші кадри зі свого моторошного фільму жахів

Модель Лілі Роуз-Депп. Фото: Reuters

Акторка та модель Лілі Роуз-Депп пішла по стопах свого батька Джонні Деппа. Зірка зіграла роль у фільмі "Носферату". Перезапуск класичного фільму жахів 1922 року, у якому знімаються Білл Скарсгард у ролі вампіра Графа Орлока та Депп у ролі Еллен Хаттер, молодої жінки, на якій Орлок зосереджений.

Про це пише Daily Mail.

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Офіційний трейлер фільму показує Еллен, яка страждає від жахливого кошмару про вампіра. Вона шукає поради у професора Альбіна Еберхарта фон Франца (Віллем Дефо).

Короткий опис фільму "Носферату" показує, що це "готична історія про одержимість між молодою жінкою, яку переслідують привиди, і жахливим вампіром, який закохався в неї, що викликає невимовний жах". Решта акторського складу включає Аарона Тейлора-Джонсона, Емму Коррін, Ральфа Інесона і Саймона МакБерні.

"Так, це страшний фільм. Це фільм жахів. Це готичний фільм жахів. І я справді думаю, що давно не було готичного фільму старої школи, який би був справді страшним. Я думаю, що більшість глядачів визнають це", — сказав Empire режисер фільму Роберт Еггерс.

40-річний режисер в захваті від того, що "Лілі-Роуз абсолютно феноменальна".

"Носферату" вийде 25 грудня 2024 року.

Нагадаємо, Джонні Депп змінив імідж. А раніше провокаційний серіал за участю дочки Джонні Деппа вирішили не продовжувати на другий сезон.