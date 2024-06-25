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Дочь Джонни Деппа показала первые кадры своего зловещего ужастика

25 июня 2024 10:22
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дочь Джонни Деппа показала первые кадры из своего жуткого ужастика.
Модель Лили Роуз-Депп. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса и модель Лили Роуз-Депп пошла по стопам своего отца Джонни Деппа. Звезда сыграла роль в фильме "Носферату". Перезапуск классического ужастика 1922 года, в котором снимаются Билл Скарсгард в роли вампира Графа Орлока и Депп в роли Эллен Хаттер, молодой женщины, на которой Орлок сосредоточен.

Об этом пишет Daily Mail.

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Официальный трейлер фильма показывает Эллен, страдающую от ужасного кошмара о вампире. Она ищет совета у профессора Альбина Эберхарта фон Франца (Виллем Дефо).

 

 

Краткое описание фильма "Носферату" показывает, что это "готическая история об одержимости между молодой женщиной, которую преследуют призраки, и влюбившимся в нее жутким вампиром, вызывающим невыразимый ужас". Остальной актерский состав включают Аарона Тейлора-Джонсона, Эмму Коррин, Ральфа Инесона и Саймона МакБерни.

"Да, это страшный фильм. Это фильм ужасов. Это готический фильм ужасов. И я действительно думаю, что давно не было готического фильма старой школы, который был бы действительно страшным. Я думаю, что большинство зрителей признают это", — сказал Empire режиссер. фильма Роберт Эггерс.

40-летний режиссер в восторге от того, что "Лили-Роуз абсолютно феноменальна".

"Носферату" выйдет 25 декабря 2024 года.

Напомним, Джонни Депп сменил имидж. А раньше провокационный сериал с участием дочери Джонни Деппа решили не продлевать на второй сезон.

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