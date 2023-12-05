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Дочь Джонни Деппа сыграла жертву вампира в фильме ужасов "Носферата"

5 декабря 2023 16:42
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Дочь Джонни Деппа сыграла жертву вампира в фильме ужасов "Носферата"
Лили-Роуз Депп в фильме "Носферату". Фото: Focus Features
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Режиссер Роберт Эггерс, известный фильмом ужасов "Маяк", сейчас работает над новым проектом — фильмом "Носферату". В главных ролях снимаются шведский актер Билл Скаршгорд и Лили-Роуз Депп.

Об этом пишет Variety.

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"Носферату" — это история о внезапной и жуткой любви

"Носферату" это определенное переосмысление одноименного фильма 1922 года немецкого экспрессиониста Фридриха Мурнау. В сценарий заложена история о вампире, который страшно влюбился в чужую жену.

Роберт Эггерс начал работу над фильмом еще в 2015 году. В главных ролях снялись Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Виллем Дефо, Билл Скаршгорд, Эмма Корин и Аарон Тейлор-Джонсон.

Постер фильма "Носферата" 2024
Постер фильма "Носферату" (2024). Фото: Focus Features

События фильма разворачиваются в придуманном городке Висборг. За окном наше время. Агент по недвижимости Нок отправляет своего подчиненного Томаса Гаттера на встречу с новым клиентом. Им оказывается странный граф Орлок, который спит в гробу и пытается выпить кровь гостя. Когда вампир видит фотографию жены риелтора Эллен, то вдруг становится одержимым. Граф Орлок отправляется на поиски своей новой любви и разрушает все на своем пути.

"Носферату" выйдет в прокат в 2024 году.

Напомним, что дочь актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради, Лили-Роуз Депп, снялась в нежном кампейне Chanel.

Ранее мы писали, что сцены из Эмбера Герда вырезали из трейлера нового Аквамена на фоне скандала с Деппом.

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