Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Донька Кетрін Зети-Джонс приміряла її культову сукню 25-річної давнини arrow

Донька Кетрін Зети-Джонс приміряла її культову сукню 25-річної давнини

23 квітня 2024 08:21
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Донька Кетрін Зети-Джонс приміряла її культову сукню 25-річної давнини
Дочка акторки Кетрін Зети-Джонс. Фото: https://www.instagram.com/carys.douglas/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дочка Кетрін Зети-Джонс та Майкла Дугласа, Керіс, з нагоди свого 21-річчя повторила культовий образ своєї матері. Дівчина одягла рожеву шовкову сукню Ungaro, в якій Зета-Джонс з'явилася на церемонії вручення нагород MTV Movie Awards 1999 року у Barker Hanger у Санта-Моніці. На той момент актрисі було 25 років.

Відповідний допис дівчина зробила у своїй соціальній мережі.

Читайте також:

Донька Кетрін Зети-Джонс вразила ніжним образом

Дівчина часто виходить у світ разом із батьками: минулого літа вона з'явилася з ними на гала-вечері з нагоди відкриття Канського фестивалю.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CZD (@carys.douglas)

"Найідеальніше 21-річчя, про яке я тільки могла мріяти", — написала Керіс.

Кетрін Зета-Джонс відповіла їй у коментарях: "Ти цього заслуговуєш, люба".

 

Акторка Кетрін Зета-Джонс. Фото: WireImage
Акторка Кетрін Зета-Джонс. Фото: WireImage

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас познайомилися в 1998 році на кінофестивалі в Довілі: актор представляв там фільм "Ідеальне вбивство" разом із Гвінет Пелтроу, а Кетрін — "Маску Зорро" з Антоніо Бандерасом. Через деякий час після знайомства Дуглас заявив майбутній дружині, що хоче стати батьком її дітей. Вони одружилися 2000 року, подружжя має двох дітей — 23-річного сина Ділана та доньку Керіс.

Нагадаємо, Зендея вразила вбранням на червоній доріжці. А стильну сукню Мерилін Монро продали за великі гроші.

Кетрін Зета-Джонс
актори
закордонні зірки
зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться

Розклад ефірів

Всі ефіри