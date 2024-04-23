Донька Кетрін Зети-Джонс приміряла її культову сукню 25-річної давнини

Дочка акторки Кетрін Зети-Джонс. Фото: https://www.instagram.com/carys.douglas/

Дочка Кетрін Зети-Джонс та Майкла Дугласа, Керіс, з нагоди свого 21-річчя повторила культовий образ своєї матері. Дівчина одягла рожеву шовкову сукню Ungaro, в якій Зета-Джонс з'явилася на церемонії вручення нагород MTV Movie Awards 1999 року у Barker Hanger у Санта-Моніці. На той момент актрисі було 25 років.

Відповідний допис дівчина зробила у своїй соціальній мережі.

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Дівчина часто виходить у світ разом із батьками: минулого літа вона з'явилася з ними на гала-вечері з нагоди відкриття Канського фестивалю.

"Найідеальніше 21-річчя, про яке я тільки могла мріяти", — написала Керіс.

Кетрін Зета-Джонс відповіла їй у коментарях: "Ти цього заслуговуєш, люба".

Акторка Кетрін Зета-Джонс. Фото: WireImage

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас познайомилися в 1998 році на кінофестивалі в Довілі: актор представляв там фільм "Ідеальне вбивство" разом із Гвінет Пелтроу, а Кетрін — "Маску Зорро" з Антоніо Бандерасом. Через деякий час після знайомства Дуглас заявив майбутній дружині, що хоче стати батьком її дітей. Вони одружилися 2000 року, подружжя має двох дітей — 23-річного сина Ділана та доньку Керіс.

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