Дочь Кэтрин Зеты-Джонс примерила ее культовое платье 25-летней давности

Дочь актрисы Кэтрин Зеты-Джонс. Фото: https://www.instagram.com/carys.douglas/

Дочь Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа, Кэрис, по случаю своего 21-летия повторила культовый образ своей матери. Девушка надела розовое шелковое платье Ungaro, в котором Зета-Джонс появилась на церемонии вручения наград MTV Movie Awards 1999 года у Barker Hanger в Санта-Монике. В тот момент актрисе было 25 лет.

Соответствующий пост девушка сделала в своей социальной сети.

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Девушка часто выходит в свет вместе с родителями: прошлым летом она появилась с ними на гала-ужине по случаю открытия Каннского фестиваля.

"Самое идеальное 21-летие, о котором я только могла мечтать", — написала Кэрис.

Кэтрин Зета-Джонс ответила ей в комментариях: "Ты этого заслуживаешь, дорогая".

Актриса Кэтрин Зета-Джонс. Фото: WireImage

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас познакомились в 1998 году на кинофестивале в Довиле: актер представлял там фильм "Идеальное убийство" вместе с Гвинет Пэлтроу, а Кэтрин — "Маску Зорро" с Антонио Бандерасом. Спустя время после знакомства Дуглас заявил будущей супруге, что хочет стать отцом ее детей. Они поженились в 2000 году, у супругов двое детей — 23-летний сын Дилан и дочь Кэрис.

Напомним, Зендея поразила нарядом на красной дорожке. А стильное платье Мэрилин Монро продали за большие деньги.