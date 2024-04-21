Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Зендея здивувала ніжним образом на прем'єрі нової стрічки arrow

Зендея здивувала ніжним образом на прем'єрі нової стрічки

21 квітня 2024 10:49
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Зендея приміряла ніжну сукню — фото
Американська акторка Зендея. Фото: instagram.com/zendaya/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Американська акторка Зендея не припиняє дивувати вишуканими нарядами. Цього разу зірка приміряла ніжно-рожеву сукню з вирізом та бантом.

Відповідні світлини вона розмістила у Stories на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Зендея приміряла ефектну сукню

Відома акторка викликала справжній фурор під час прем'єри фільму Challengers в Лос-Анджелесі.Зірка приміряла ніжно-рожеву сукню із ефектним вирізом на  талії та зав'язаним бантом.

Зендея у вишуканій сукні
Американська акторка Зендея. Фото: instagram.com/zendaya/

Верх вбрання нагадує укорочений топ у стилі поло, а бант з'єднує його зі спідницею в стилі 1950-х років.

Об'ємну укладку із хвилями Зендея прикрасила стильною пов'язкою у тон сукні.

Зендея у сукні
Американська акторка Зендея. Фото: instagram.com/zendaya/

Доповнила образ акторка рожевими човниками на підборах, золотими прикрасами та нюдовим освіжаючим макіяжем.

Про що фільм Challengers

За сюжетом стрічки, героїня Зендеї — тенісистка-початківець Таша залишає спортивну кар'єру через серйозну травму. Натомість вона зосереджується на тренуванні свого колеги Арта (Майк Фейст) в якого згодом закохується.

Однак їх стосунки чекають справжні випробування після того, як Арт потрапить в Challenger-тур, де йому доведеться зіткнутися з колишнім хлопцем Таші Патріком (Джош О'Коннор).

Стрічка вийде на екрани 26 квітня.

Раніше зірка вигуляла білу сукню, прикрашену тенісними ракетками та бантом.А також Том Холланд та Зендея сходили на спортивне побачення. 

кіно
мода
фото
закордонні зірки
акторка
Зендея
сукня
образ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться