Зендея приміряла ніжну сукню — фото

Американська акторка Зендея. Фото: instagram.com/zendaya/

Американська акторка Зендея не припиняє дивувати вишуканими нарядами. Цього разу зірка приміряла ніжно-рожеву сукню з вирізом та бантом.

Відповідні світлини вона розмістила у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Зендея приміряла ефектну сукню

Відома акторка викликала справжній фурор під час прем'єри фільму Challengers в Лос-Анджелесі.Зірка приміряла ніжно-рожеву сукню із ефектним вирізом на талії та зав'язаним бантом.

Американська акторка Зендея. Фото: instagram.com/zendaya/

Верх вбрання нагадує укорочений топ у стилі поло, а бант з'єднує його зі спідницею в стилі 1950-х років.

Об'ємну укладку із хвилями Зендея прикрасила стильною пов'язкою у тон сукні.

Американська акторка Зендея. Фото: instagram.com/zendaya/

Доповнила образ акторка рожевими човниками на підборах, золотими прикрасами та нюдовим освіжаючим макіяжем.

Про що фільм Challengers

За сюжетом стрічки, героїня Зендеї — тенісистка-початківець Таша залишає спортивну кар'єру через серйозну травму. Натомість вона зосереджується на тренуванні свого колеги Арта (Майк Фейст) в якого згодом закохується.

Однак їх стосунки чекають справжні випробування після того, як Арт потрапить в Challenger-тур, де йому доведеться зіткнутися з колишнім хлопцем Таші Патріком (Джош О'Коннор).

Стрічка вийде на екрани 26 квітня.

Раніше зірка вигуляла білу сукню, прикрашену тенісними ракетками та бантом.А також Том Холланд та Зендея сходили на спортивне побачення.