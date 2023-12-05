Дочь Ольги Фреймут похвасталась своим парнем из Америки
17-летняя Злата Митчелл показала свою фотографию с парнем. Известно, что он американец.
Дочь Фреймут выложила стори в соцсетях.
Злата Митчелл взрослеет на виду
Дочь известной телеведущей и преподавательницы по этикету Ольги Фреймут поделилась романтическим снимком с темноволосым парнем. Они посетили один из дорогих американских магазинов и зафиксировали свою прогулку в зеркале.
Призналась девушка, что уже имеет взрослые отношения с парнем, в мае 2022 года. Ольга Фреймут, очевидно, знакома и одобряет отношения с парнем, ведь комментирует его сообщения в соцсетях.
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