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Дочь Ольги Фреймут похвасталась своим парнем из Америки

5 декабря 2023 13:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Дочь Ольги Фреймут похвасталась своим парнем из Америки
Злата Митчелл. Фото: instagram.com/zlata_mitchell
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

17-летняя Злата Митчелл показала свою фотографию с парнем. Известно, что он американец.

Дочь Фреймут выложила стори в соцсетях.

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Дочь известной телеведущей и преподавательницы по этикету Ольги Фреймут поделилась романтическим снимком с темноволосым парнем. Они посетили один из дорогих американских магазинов и зафиксировали свою прогулку в зеркале.

Злата Митчелл с парнем
Злата Митчелл с любимым Оскаром. Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Призналась девушка, что уже имеет взрослые отношения с парнем, в мае 2022 года. Ольга Фреймут, очевидно, знакома и одобряет отношения с парнем, ведь комментирует его сообщения в соцсетях.

Напомним, что недавно Дантес показал, как нежится с бывшей женой Миши Кацурин.

Ранее мы писали, что бизнесмен Александр Волошин сообщил, действительно ли они с певицей Анной Тринчер развелись.

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