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Донька Полякової шокувала оголеною фотосесією

29 червня 2024 21:55
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Донька Полякової знялась для еротичних світлин — фото
Марія Полякова. Фото: instagram.com/mashapolyakova
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Донька співачки Олі Полякової знялась у відвертій фотосесії. Марія без спідньої білизни позувала у воді, немов антична муза.

Світлини дівчина виклала в Instagram.

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Старша донька Олі Полякової вразила відвертими знімками. Вона опублікувала роботи з нової фотосесії в незвичайній атмосфері — вода, чагарники та лише невелика хустинка. Марія Полякова вирішила показати себе світу без зайвих "фільтрів" — без макіяжу, яскравих аксесуарів та одягу.

"Яке фото вам подобається найбільше? До речі, вся фотосесія повністю без макіяжу як вам ідея зробити такий тренд?" — звернулась до підписників зіркова донька.

Нова фотосесія Марії Полякової. Фото: instagram.com/mashapolyakova
Нова фотосесія Марії Полякової. Фото: instagram.com/mashapolyakova
Старша донька Олі Полякової. Фото: instagram.com/mashapolyakova
Старша донька Олі Полякової. Фото: instagram.com/mashapolyakova
Оголена донька Олі Полякової. Фото: instagram.com/mashapolyakova
Оголена донька Олі Полякової. Фото: instagram.com/mashapolyakova
Оголена донька Олі Полякової. Фото: instagram.com/mashapolyakova
Оголена донька Олі Полякової. Фото: instagram.com/mashapolyakova
Нова фотосесія Марії Полякової. Фото: instagram.com/mashapolyakova
Нова фотосесія Марії Полякової. Фото: instagram.com/mashapolyakova

Нагадаємо, співачка Оля Полякова висловила підтримку ЛГБТК+ спільноті. Також зірка вирішила повернути свою молодшу доньку з-за кордону.

Оля Полякова
родина
секс
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Маша Полякова

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