Донька Полякової знялась для еротичних світлин — фото

Донька Полякової шокувала оголеною фотосесією
Донька співачки Олі Полякової знялась у відвертій фотосесії. Марія без спідньої білизни позувала у воді, немов антична муза.
Світлини дівчина виклала в Instagram.
Марія Полякова роздяглась на фотосесії
Старша донька Олі Полякової вразила відвертими знімками. Вона опублікувала роботи з нової фотосесії в незвичайній атмосфері — вода, чагарники та лише невелика хустинка. Марія Полякова вирішила показати себе світу без зайвих "фільтрів" — без макіяжу, яскравих аксесуарів та одягу.
"Яке фото вам подобається найбільше? До речі, вся фотосесія повністю без макіяжу як вам ідея зробити такий тренд?" — звернулась до підписників зіркова донька.
Нагадаємо, співачка Оля Полякова висловила підтримку ЛГБТК+ спільноті. Також зірка вирішила повернути свою молодшу доньку з-за кордону.
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