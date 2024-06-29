Донька Полякової знялась для еротичних світлин — фото

Марія Полякова. Фото: instagram.com/mashapolyakova

Донька співачки Олі Полякової знялась у відвертій фотосесії. Марія без спідньої білизни позувала у воді, немов антична муза.

Світлини дівчина виклала в Instagram.

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Старша донька Олі Полякової вразила відвертими знімками. Вона опублікувала роботи з нової фотосесії в незвичайній атмосфері — вода, чагарники та лише невелика хустинка. Марія Полякова вирішила показати себе світу без зайвих "фільтрів" — без макіяжу, яскравих аксесуарів та одягу.

"Яке фото вам подобається найбільше? До речі, вся фотосесія повністю без макіяжу як вам ідея зробити такий тренд?" — звернулась до підписників зіркова донька.

Нова фотосесія Марії Полякової. Фото: instagram.com/mashapolyakova

Старша донька Олі Полякової. Фото: instagram.com/mashapolyakova

Оголена донька Олі Полякової. Фото: instagram.com/mashapolyakova

Оголена донька Олі Полякової. Фото: instagram.com/mashapolyakova

Нова фотосесія Марії Полякової. Фото: instagram.com/mashapolyakova

Нагадаємо, співачка Оля Полякова висловила підтримку ЛГБТК+ спільноті. Також зірка вирішила повернути свою молодшу доньку з-за кордону.