Дочь Поляковой снялась для эротических фотографий.

Мария Полякова. Фото: instagram.com/mashapolyakova

Дочь певицы Оли Поляковой снялась в откровенной фотосессии. Мария без нижнего белья позировала в воде, словно античная муза.

Фотографии девушка выложила в Instagram.

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Старшая дочь Оли Поляковой поразила откровенными снимками. Она опубликовала работы по новой фотосессии в необычной атмосфере: вода, кустарники и только небольшой платок. Мария Полякова решила показать себя миру без лишних "фильтров" — без макияжа, ярких аксессуаров и одежды.

"Какое фото вам нравится больше всего? Кстати, вся фотосессия полностью без макияжа как вам идея сделать такой тренд?" — обратилась к подписчикам звездная дочь.

Новая фотосессия Марии Поляковой. Фото: instagram.com/mashapolyakova

Старшая дочь Оли Поляковой. Фото: instagram.com/mashapolyakova

Обнаженная дочь Оли Поляковой. Фото: instagram.com/mashapolyakova

Обнаженная дочь Оли Поляковой. Фото: instagram.com/mashapolyakova

Новая фотосессия Марии Поляковой. Фото: instagram.com/mashapolyakova

Напомним, певица Оля Полякова выразила поддержку ЛГБТК+ сообществу. Также звезда решила вернуть свою младшую дочь из-за границы.