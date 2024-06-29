Дочь Поляковой снялась для эротических фотографий.

Дочь Поляковой шокировала обнаженной фотосессией
Дочь певицы Оли Поляковой снялась в откровенной фотосессии. Мария без нижнего белья позировала в воде, словно античная муза.
Фотографии девушка выложила в Instagram.
Мария Полякова разделась на фотосессии
Старшая дочь Оли Поляковой поразила откровенными снимками. Она опубликовала работы по новой фотосессии в необычной атмосфере: вода, кустарники и только небольшой платок. Мария Полякова решила показать себя миру без лишних "фильтров" — без макияжа, ярких аксессуаров и одежды.
"Какое фото вам нравится больше всего? Кстати, вся фотосессия полностью без макияжа как вам идея сделать такой тренд?" — обратилась к подписчикам звездная дочь.
Напомним, певица Оля Полякова выразила поддержку ЛГБТК+ сообществу. Также звезда решила вернуть свою младшую дочь из-за границы.
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