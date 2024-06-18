Оля Полякова про хейт ЛГБТК+ — співачка підтримала спільноту

Українська співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Відома українська співачка Оля Полякова публічно підтримала ЛГБТК+ на Марші рівності у Києві. Зірка впевнена, що кожна людина сама має обирати як їй жити.

Про це повідомляє менеджмент артистки.

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Відома зірка відвідала Марш Рівності та публічно підтримала ЛГБТК+спільноту. Артистка також присвятила цій події окремий допис у соцмережі. Публікація викликала багато хейту і Полякова вирішила відповісти на деякі найпровокативніші коментарі підписників у прямому ефірі. Зірка іронічно назвала його "Садом і Гоморра", на честь коментаря, який залишив один із користувачів соцмережі.

"Я підтримую такі речі від душі. Я за те, щоб люди мали вільний власний вибір. Дорослі люди повинні вирішувати, яке віросповідання мати, за яку партію голосувати, з ким жити, і що робити", — заявила зірка.

На усі звинувачення шанувальників про те, що під час війни проводити Марші Рівності не доречно, артистка зазначила, що це був не парад, а мирна акція на підтримку необхідних законів про цивільне партнерство, а також про проблему булінгу та дискримінації.

Зірка також відповіла на питання одного із фоловерів, який поцікавився у неї, як вона відреагує на те, що одна з її донечок захоче приєднатися до ЛГБТК+спільноти.т Полякова заявила, що підтримає вибір своїх дівчат.

"Скажу: "Доця, будь щаслива, з ким ти вибрала, тому що я не можу тобі сказати, з ким тобі жити, якщо тобі подобаються жінки”. Що я можу відмовитися від своєї дитини? Мої діти зроблять вибір, і я його прийму, тому що я поважаю вибір кожної людини", — поділилася виконавиця.

Українська співачка Оля Полякова на Марші рівності. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Українська співачка Оля Полякова на Марші рівності. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Українська співачка Оля Полякова на Марші рівності. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Українська співачка Оля Полякова на Марші рівності. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Артистка пригадала, як її донечка Аліса в 9 років заявила, що вона хлопчик і її звати Валєра. Зірка спокійно відреагувала на слова дівчинки й навіть купила їй чоловічі плавки на її прохання. Через кілька років її дитина знову почала носити плаття.

Полякова на ефірі закликала своїх шанувальників поважати вибір інших людей.

"Будьте толерантні і поважайте вибір кожного. Не так страшно демонструвати свій вибір, страшно, коли демонструють силу, яка може відібрати, розтрощити та знищити. Тому люди, любіть, поважайте один одного. Партнерство — це підтримка, любов, повага", — додала вона.

Раніше ми розповідали про те, що співачка Оля Полякова вирішила запустити власне кулінарне шоу. А також виконавиця прокоментувала виступ Alyona Alyona і Jerry Heil на "Євробаченні".