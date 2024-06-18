Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Люди повинні мати власний вибір — Оля Полякова публічно підтримала ЛГБТК+ arrow

Люди повинні мати власний вибір — Оля Полякова публічно підтримала ЛГБТК+

18 червня 2024 17:38
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Оля Полякова про хейт ЛГБТК+ — співачка підтримала спільноту
Українська співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Оля Полякова публічно підтримала ЛГБТК+ на Марші рівності у Києві. Зірка впевнена, що кожна людина сама має обирати як їй жити.

Про це повідомляє менеджмент артистки.

Читайте також:

Оля Полякова відповіла хейтерам, які засуджують ЛГБТК+

Відома зірка відвідала Марш Рівності та публічно підтримала ЛГБТК+спільноту. Артистка також присвятила цій події окремий допис у соцмережі. Публікація викликала багато хейту і Полякова вирішила відповісти на деякі найпровокативніші коментарі підписників у прямому ефірі. Зірка іронічно назвала його "Садом і Гоморра", на честь коментаря, який залишив один із користувачів соцмережі.

"Я підтримую такі речі від душі. Я за те, щоб люди мали вільний власний вибір. Дорослі люди повинні вирішувати, яке віросповідання мати, за яку партію голосувати, з ким жити, і що робити", — заявила зірка.

На усі звинувачення шанувальників про те, що під час війни проводити Марші Рівності не доречно, артистка зазначила, що це був не парад, а мирна акція на підтримку необхідних законів про цивільне партнерство, а також про проблему булінгу та дискримінації.

Зірка також відповіла на питання одного із фоловерів, який поцікавився у неї, як вона відреагує на те, що одна з її донечок захоче приєднатися до ЛГБТК+спільноти.т Полякова заявила, що підтримає вибір своїх дівчат.

"Скажу: "Доця, будь щаслива, з ким ти вибрала, тому що я не можу тобі сказати, з ким тобі жити, якщо тобі подобаються жінки”. Що я можу відмовитися від своєї дитини? Мої діти зроблять вибір, і я його прийму, тому що я поважаю вибір кожної людини", — поділилася виконавиця.

Люди повинні мати власний вибір — Оля Полякова публічно підтримала ЛГБТК+ - фото 1
Українська співачка Оля Полякова на Марші рівності. Фото: instagram.com/polyakovamusic/
Люди повинні мати власний вибір — Оля Полякова публічно підтримала ЛГБТК+ - фото 2
Українська співачка Оля Полякова на Марші рівності. Фото: instagram.com/polyakovamusic/
Люди повинні мати власний вибір — Оля Полякова публічно підтримала ЛГБТК+ - фото 3
Українська співачка Оля Полякова на Марші рівності. Фото: instagram.com/polyakovamusic/
Люди повинні мати власний вибір — Оля Полякова публічно підтримала ЛГБТК+ - фото 4
Українська співачка Оля Полякова на Марші рівності. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Артистка пригадала, як її донечка Аліса в 9 років заявила, що вона хлопчик і її звати Валєра. Зірка спокійно відреагувала на слова дівчинки й навіть купила їй чоловічі плавки на її прохання. Через кілька років її дитина знову почала носити плаття.

Полякова на ефірі закликала своїх шанувальників поважати вибір інших людей.

"Будьте толерантні і поважайте вибір кожного. Не так страшно демонструвати свій вибір, страшно, коли демонструють силу, яка може відібрати, розтрощити та знищити. Тому люди, любіть, поважайте один одного. Партнерство — це підтримка, любов, повага", — додала вона.

Раніше ми розповідали про те, що співачка Оля Полякова вирішила запустити власне кулінарне шоу. А також виконавиця прокоментувала виступ Alyona Alyona і Jerry Heil на "Євробаченні".

Оля Полякова
ЛГБТ
українські зірки
шоу-бізнес
соцмережі
Київ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор