Співачка Оля Полякова повертає доньку з Великої Британії — причини

Українська співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Молодша донька співачки Олі Полякової Аліса два роки жила за кордоном. Зіркова мама хотіла, щоб вона навчалась у безпеці — без тривог та вибухів. Втім, Аліса дуже сумує за домом, тому більше не може там знаходитись.

Про це розповіла співачка в Instagram.

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Співачка вивезла свою молодшу доньку за кордон під час повномасштабного вторгнення. Дівчина два роки прожила у Великій Британії, однак їй це було не до вподоби. Вона сумувала за домом, рідними та друзями. Тому просилася назад, до Києва.

"Два роки постійних істерик і суму за домом! Хоч вона навчається там в прекрасній школі, без тривог і бомбосховищ! Але все! Повертається до своєї школи, свого дому, не дивлячись на те, що тут не так безпечно, відключають світло, постійні тривоги та навчальний процес буде нелегкий!" — поділилася артистка.

Аліса нарешті повернеться додому за два тижні та вже не поїде вчитися у Британію. Вона розпочне навчання в столиці України.

"Те, що її зненацька відірвали від того, що вона любила, травмувало сильно і сфокусувало, що тільки повернувшись вона здобуде життя, яке втратила. Вона не розуміє ще: як було — вже ніколи не буде…Я втомилася щодня вислуховувати сльози! Через два тижні Аліса повертається до Києва, своєї школи, до своїх друзів, до мене!" — розповіла виконавиця.

Нагадаємо, Оля Полякова різко відреагувала на критику щодо її творчості. Також зірка ділилась рецептом ідеальної паски на Великдень.