Донька Ткача вперше спробує себе в ролі акторки
Дружина відомого українського коміка Вікторія Ткач поділилась важливою подією в їхньому сімейного житті. Донька Ліза отримала свою першу роль у новорічному мюзиклі.
Про це повідомила зірка в instagram.
Дружина Ткача дуже пишається донькою
Вікторія Ткач розповіла, що їхня 9-річна донька Ліза зіграє у мюзиклі "Снігова королева". Вона отримала головну роль Герди.
Для дівчинки це перша в житті акторська робота, тому Ліза активно готується до прем'єри.
"Перша в житті головна роль… Вона в кайфі від підготовки, репетицій та атмосфери! Вірю і точно знаю, що все вийде. Маленька Герда. Лізі старанно готується. І переживає! І я разом з нею", — написала дружина відомого гумориста.
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