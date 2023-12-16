Донька Ткача вперше спробує себе в ролі акторки

Юрій Ткач з донькою Лізою. Фото: instagram.com/yuriy_tkach/

Дружина відомого українського коміка Вікторія Ткач поділилась важливою подією в їхньому сімейного житті. Донька Ліза отримала свою першу роль у новорічному мюзиклі.

Про це повідомила зірка в instagram.

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Вікторія Ткач розповіла, що їхня 9-річна донька Ліза зіграє у мюзиклі "Снігова королева". Вона отримала головну роль Герди.

Для дівчинки це перша в житті акторська робота, тому Ліза активно готується до прем'єри.

"Перша в житті головна роль… Вона в кайфі від підготовки, репетицій та атмосфери! Вірю і точно знаю, що все вийде. Маленька Герда. Лізі старанно готується. І переживає! І я разом з нею", — написала дружина відомого гумориста.

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