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Донька Ткача вперше спробує себе в ролі акторки

16 грудня 2023 17:02
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Донька Ткача вперше спробує себе в ролі акторки
Юрій Ткач з донькою Лізою. Фото: instagram.com/yuriy_tkach/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Дружина відомого українського коміка Вікторія Ткач поділилась важливою подією в їхньому сімейного житті. Донька Ліза отримала свою першу роль у новорічному мюзиклі.

Про це повідомила зірка в instagram.

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Вікторія Ткач розповіла, що їхня 9-річна донька Ліза зіграє у мюзиклі "Снігова королева". Вона отримала головну роль Герди.

Для дівчинки це перша в житті акторська робота, тому Ліза активно готується до прем'єри.

"Перша в житті головна роль… Вона в кайфі від підготовки, репетицій та атмосфери! Вірю і точно знаю, що все вийде. Маленька Герда. Лізі старанно готується. І переживає! І я разом з нею", — написала  дружина відомого гумориста.

Нагадаємо, що у мережі різко засудили новий сезон шоу "Розсміши коміка".

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