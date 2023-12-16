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Дочь Ткача впервые попробует себя в роли актрисы

16 декабря 2023 17:02
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Дочь Ткача впервые попробует себя в роли актрисы
Юрий Ткач с дочерью Лизой. Фото: instagram.com/yuriy_tkach/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Супруга известного украинского комика Виктория Ткач поделилась важным событием в их семейной жизни. Дочь Лиза получила свою первую роль в новогоднем мюзикле.

Об этом сообщила звезда в instagram.

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Виктория Ткач рассказала, что их 9-летняя дочь Лиза сыграет в мюзикле "Снежная королева". Она получила главную роль в Герде.

Для девочки это первая в жизни актерская работа, потому Лиза активно готовится к премьере.

"Первая в жизни главная роль… Она в кайфе от подготовки, репетиций и атмосферы! Верю и точно знаю, что все получится. Маленькая Герда. Лиге усердно готовится. И переживает! И я вместе с ней" , — написала жена известного юмориста.

Напомним, что в сети резко осудили новый сезон шоу "Рассмеши комика".

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