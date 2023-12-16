Дочь Ткача впервые попробует себя в роли актрисы

Юрий Ткач с дочерью Лизой. Фото: instagram.com/yuriy_tkach/

Супруга известного украинского комика Виктория Ткач поделилась важным событием в их семейной жизни. Дочь Лиза получила свою первую роль в новогоднем мюзикле.

Об этом сообщила звезда в instagram.

Читайте также:

Жена Ткача очень гордится дочерью

Виктория Ткач рассказала, что их 9-летняя дочь Лиза сыграет в мюзикле "Снежная королева". Она получила главную роль в Герде.

Для девочки это первая в жизни актерская работа, потому Лиза активно готовится к премьере.

"Первая в жизни главная роль… Она в кайфе от подготовки, репетиций и атмосферы! Верю и точно знаю, что все получится. Маленькая Герда. Лиге усердно готовится. И переживает! И я вместе с ней" , — написала жена известного юмориста.

Напомним, что в сети резко осудили новый сезон шоу "Рассмеши комика".

Ранее Вова Шумко из "Женского квартала" рассказал о своих комплексах.