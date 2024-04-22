Ювілей року — Вікторія Бекхем відгуляла 50-річчя із Томом Крузом та Євою Лангорією
Дизайнерка Вікторія Бекхем раніше вже відсвяткувала своє 50-річчя у сімейному колі. Колишня солістка Spice Girls вирішила цим не обмежуватися та влаштувала також вечірку у приватному клубі Oswald's у Лондоні, куди запросила багатьох зіркових друзів.
Знімки Вікторія виставила у своїй соціальній мережі.
Гордон Ремзі та Марк Ентоні привітали Бекхем з ювілеєм
Привітати дизайнера прийшли Розі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем, Том Круз, Єва Лонгорія, Марк Ентоні з дружиною Надей Феррейрою та знаменитий шеф-кухар Гордон Рамзі з дружиною.
Почесними гостями були також усі учасниці Spice Girls. У своєму інстаграмі Девід Бекхем поділився міні-возз'єднанням культового музичного гурту: Джері Холлівелл, Мелані Браун, Мел Сі, Емма Бантон і, звичайно ж, Вікторія Бекхем разом станцювали під пісню Stop.
на заході були присутні усі діти зоряної пари: сини Бруклін, Ромео та Круз, а також дочка Харпер.
Дружина Брукліна, Нікола Пельтц, не змогла приїхати, щоб особисто привітати свекруху, з якою вона останнім часом перебуває у добрих стосунках, зате вона написала теплі побажання у своїй соціальній мережі: "Мені так сумно, що я не змогла бути там, щоб привітати тебе і обійняти! Шлю тобі своє кохання і дуже сумую за всіма вам".
Нагадаємо, Девід Бекхем показав фото з дочкою у вечірньому вбранні. А Вікторія Бекхем вразила спортивним тренуванням з травмою.
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