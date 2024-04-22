Ювілей року — Вікторія Бекхем відгуляла 50-річчя із Томом Крузом та Євою Лангорією

Дизайнерка Вікторія Бекхем з чоловіком Девідом та актором Томом Крузом. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Дизайнерка Вікторія Бекхем раніше вже відсвяткувала своє 50-річчя у сімейному колі. Колишня солістка Spice Girls вирішила цим не обмежуватися та влаштувала також вечірку у приватному клубі Oswald's у Лондоні, куди запросила багатьох зіркових друзів.

Знімки Вікторія виставила у своїй соціальній мережі.

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Привітати дизайнера прийшли Розі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем, Том Круз, Єва Лонгорія, Марк Ентоні з дружиною Надей Феррейрою та знаменитий шеф-кухар Гордон Рамзі з дружиною.

Вікторія Бекхем з учасницями гурту Spice Girls. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Вікторія Бекхем з чоловіком та Марк Ентоні з дружиною. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Вікторія Бекхем з чоловіком та Єва Лонгорія з чоловіком. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Вікторія Бекхем з Євою Лонгорією. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Вікторія Бекхем з дочкою. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Вікторія Бекхем з дочкою, акторкою Євою Лонгрією та зі своєї стилістом. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Дизайнерка Вікторія Бекхем з чоловіком Девідом та родиною Гордона Ремзі. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Почесними гостями були також усі учасниці Spice Girls. У своєму інстаграмі Девід Бекхем поділився міні-возз'єднанням культового музичного гурту: Джері Холлівелл, Мелані Браун, Мел Сі, Емма Бантон і, звичайно ж, Вікторія Бекхем разом станцювали під пісню Stop.

на заході були присутні усі діти зоряної пари: сини Бруклін, Ромео та Круз, а також дочка Харпер.

Дружина Брукліна, Нікола Пельтц, не змогла приїхати, щоб особисто привітати свекруху, з якою вона останнім часом перебуває у добрих стосунках, зате вона написала теплі побажання у своїй соціальній мережі: "Мені так сумно, що я не змогла бути там, щоб привітати тебе і обійняти! Шлю тобі своє кохання і дуже сумую за всіма вам".

Нагадаємо, Девід Бекхем показав фото з дочкою у вечірньому вбранні. А Вікторія Бекхем вразила спортивним тренуванням з травмою.