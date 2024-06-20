Дочка Тома Круза відгуляла випускний

Дочка Тома Круза Сурі Круз із хлопцем. Фото: BACKGRID

Донька Тома Круза та Кеті Холмс Сурі Круз прийшла на випускний бал у середній школі в Нью-Йорку. Компанію дівчині склали друзі.

Про це пише Daily Mail.

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Наймолодша дитина зірки бойовиків Тома Круза багато посміхалася, спілкуючись зі своїми друзями, включаючі з Тобі Коеном, випускником середньої школи та починаючим музикантом, який супроводжував дівчину на подію. Сурі позувала для фотографій із Тобі, який навчався разом із нею уй школі LaGuardia та збирається вступити в престижний музичний коледж Берклі в Бостоні восени, тоді як Сурі поїде до Карнегі-Меллона в Піттсбурзі.

Дочка Тома Круза Сурі Круз. Фото: BACKGRID

Дочка Тома Круза Сурі Круз з хлопцем. Фото: BACKGRID

Дочка Тома Круза Сурі Круз з друзями. Фото: BACKGRID

Дочка Тома Круза Сурі Круз з друзями. Фото: BACKGRID

Дочка Тома Круза Сурі Круз з другом. Фото: BACKGRID

Дочка Тома Круза Сурі Круз. Фото: BACKGRID

Дочка Тома Круза Сурі Круз з друзями. Фото: BACKGRID

Дочка Тома Круза Сурі Круз з друзями. Фото: BACKGRID

Сурі виглядала приголомшливо в сукні в корсетному стилі з квітковим принтом і бордовою окантовкою. Образ складався з верху-бюстьє, підкреслюючи її струнку фігуру, і спідниці до колін. Вона взула туфлі на високих підборах із золотистими ремінцями.

Але сукня могла б належати її матері, яка нещодавно поділилася, що її єдина дитина часто "краде" одяг з її шафи. Холмс відома тим, що носить дизайнерські сукні від своїх друзів, таких як Зак Позен. Зірку помітили під час шопінгу в магазині одягу в нижньому Манхеттені.

Сурі прийняли до престижного Піттсбурзького університету Карнегі-Меллона, який знаходиться приблизно за дві години польоту або за дев’ять годин їзди від Берклі, де Тобі навчатиметься. Вона подала документи до багатьох коледжів, де вивчатиме моду. Школа дизайну Карнегі-Меллона є однією з найстаріших і має гарну програму.

Протягом останніх 11 років Холмс фактично виховував Сурі сама. Єдиним внеском 61-річного Круза в життя його доньки були фінанси, і він не бачив свою доньку з 2013 року, після того як Холмс пішла від нього та з церкви саєнтології – релігії, якій Круз так відданий.

Згідно з угодою про розлучення, Круз погодився платити Холмс 400 000 доларів на рік, поки Сурі не виповниться 18 років, а також продовжуватиме оплачувати її навчання в коледжі.

Згідно з умовами їхньої угоди, хоча він може бути фізично відсутній у житті своєї доньки, він повинен і продовжуватиме покривати "медичні, стоматологічні, страхові, освітні, коледжські та інші витрати".

Релігія Круза виявилася перешкодою для будь-якого подальшого контакту з його колишньою дружиною та дитиною, так само як і з його колишньою дружиною Ніколь Кідман.

У 56-річної актриси не було стосунків із сином і дочкою, яких вони з Крузом усиновили, відколи вона покинула Церкву саєнтології, і вони залишилися в ній.

Нагадаємо, актору Тому Крузу приписують роман з російською моделлю. А раніше Том Круз зустрічався із ексдружиною російського бізнесмена.