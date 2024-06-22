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Дочь Тома Круза подловили за нежными поцелуям с бойфрендом

22 июня 2024 07:40
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дочь Тома Круза подловили по нежным поцелуям с бойфрендом
Дочь Тома Круза с бойфрендом. Фото: BACKGRID
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дочь Тома Круза и Кэти Холмс, которая накануне окончила среднюю школу, попала в объективы папарацци на прогулке с бойфрендом. 18-летнюю Сури и ее бывшего одноклассника, начинающего музыканта Тоби Коэна, с которым она ходила на выпускной, сняли за поцелуями в Центральном парке Нью-Йорка.

Об этом пишет Daily Mail.

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Влюбленные гуляли по парку, обнимались и не стеснялись фотографов. Это впервые, когда дочь знаменитостей была подмечена с парнем. Ранее Сури отказалась от фамилии отца и стала Сури Ноэль. Ноэль является вторым именем Кэти Холмс.

 

Дочь Тома Круза с бойфрендом
Дочь Тома Круза с бойфрендом. Фото: BACKGRID

 

Дочь Тома Круза с бойфрендом
Дочь Тома Круза с бойфрендом. Фото: BACKGRID

 

Дочь Тома Круза с бойфрендом
Дочь Тома Круза с бойфрендом. Фото: BACKGRID

 

Дочь Тома Круза с бойфрендом
Дочь Тома Круза с бойфрендом. Фото: BACKGRID

 

Дочь Тома Круза с бойфрендом
Дочь Тома Круза с бойфрендом. Фото: BACKGRID

 

Вскоре влюбленные будут вынуждены продолжить обучение в разных колледжах. Коэн, пишущий песни и начинающий свою музыкальную карьеру, осенью отправится в престижный колледж Беркли в Бостоне. А Сури, увлекающаяся модой и танцами, поедет в Карнеги-Меллон в Питтсбурге.

Сури Круз родилась в 2006 году. Ее родители, Том Круз и Кэти Холмс, были замужем за 2006 по 2012 год. После развода Холмс получила единоличную опеку над дочерью, а Круз, невзирая на возможность посещений, не виделся с ребенком все эти годы. Сури не собирается общаться с отцом и после совершеннолетия.

Напомним, стало известно, что Том Круз был приглашен на день рождения Виктории Бекхэм. А раньше мы писали о романе Тома Круза с бывшей супругой российского бизнесмена.

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