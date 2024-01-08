Доньці співачки Олі Полякової зробили операцію
Доньку відомої української співачки Олі Полякової поклали до лікарні. Їй зробили операцію.
Марія Полякова розповіла про це у своєму instagram.
Донька Полякової зробила операцію у лікарні
Марія Полякова, якій нині 18 років, приїхала до лікарні ще вчора ввечері. Вона перебувала в окремій палаті та готувалась до операції.
"Мені цікаво і що тепер хейтери скажуть про мою фігуру", — підписала свої танці в палаті дівчина.
Можливо це натяк, що оперативне втручання змінить зовнішність дівчини.
Сьогодні, 8 січня, дівчині зробили операцію. Вона була налаштована дуже позитивно та з легкістю крокувала у спеціальний кабінет.
Марія показала себе вже після операції. Запевнила підписників, що все минуло добре і вона вже відходить від наркозу.
Причину та вид операції дівчина не озвучила, поки що тримає це в таємниці. Проте відомо, що наприкінці листопаду 2023 року в дівчини виявили жовчнокам'яну хворобу.
Раніше Полякова розповіла, як ледве не згоріла на Новий рік.
Також Оля Полякова влаштувала кумедні танці з доньками під ялинкою.
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