Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Доньці співачки Олі Полякової зробили операцію arrow

Доньці співачки Олі Полякової зробили операцію

8 січня 2024 13:36
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Доньці співачки Олі Полякової зробили операцію
Марія Полякова. Фото: instagram.com/mashapolyakova/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Доньку відомої української співачки Олі Полякової поклали до лікарні. Їй зробили операцію.

Марія Полякова розповіла про це у своєму instagram.

Читайте також:

Донька Полякової зробила операцію у лікарні

Марія Полякова, якій нині 18 років, приїхала до лікарні ще вчора ввечері. Вона перебувала в окремій палаті та готувалась до операції.

"Мені цікаво і що тепер хейтери скажуть про мою фігуру", — підписала свої танці в палаті дівчина.

Можливо це натяк, що оперативне втручання змінить зовнішність дівчини.

Марія Полякова у лікарні
Марія Полякова у лікарні. Фото: instagram.com/mashapolyakova/

Сьогодні, 8 січня, дівчині зробили операцію. Вона була налаштована дуже позитивно та з легкістю крокувала у спеціальний кабінет.

Марія Полякова у лікарні
Марія Полякова перед операцією​​. Фото: instagram.com/mashapolyakova/
Марія Полякова перед операцією
Марія Полякова перед операцією. Фото: instagram.com/mashapolyakova/

Марія показала себе вже після операції. Запевнила підписників, що все минуло добре і вона вже відходить від наркозу. 

Причину та вид операції дівчина не озвучила, поки що тримає це в таємниці. Проте відомо, що наприкінці листопаду 2023 року в дівчини виявили жовчнокам'яну хворобу.

Марія Полякова у лікарні
Марія Полякова після операції. Фото: instagram.com/mashapolyakova/

Раніше Полякова розповіла, як ледве не згоріла на Новий рік.

Також Оля Полякова влаштувала кумедні танці з доньками під ялинкою.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі