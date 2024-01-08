Доньці співачки Олі Полякової зробили операцію

Марія Полякова. Фото: instagram.com/mashapolyakova/

Доньку відомої української співачки Олі Полякової поклали до лікарні. Їй зробили операцію.

Марія Полякова розповіла про це у своєму instagram.

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Марія Полякова, якій нині 18 років, приїхала до лікарні ще вчора ввечері. Вона перебувала в окремій палаті та готувалась до операції.

"Мені цікаво і що тепер хейтери скажуть про мою фігуру", — підписала свої танці в палаті дівчина.

Можливо це натяк, що оперативне втручання змінить зовнішність дівчини.

Марія Полякова у лікарні. Фото: instagram.com/mashapolyakova/

Сьогодні, 8 січня, дівчині зробили операцію. Вона була налаштована дуже позитивно та з легкістю крокувала у спеціальний кабінет.

Марія Полякова перед операцією​​. Фото: instagram.com/mashapolyakova/

Марія Полякова перед операцією. Фото: instagram.com/mashapolyakova/

Марія показала себе вже після операції. Запевнила підписників, що все минуло добре і вона вже відходить від наркозу.

Причину та вид операції дівчина не озвучила, поки що тримає це в таємниці. Проте відомо, що наприкінці листопаду 2023 року в дівчини виявили жовчнокам'яну хворобу.

Марія Полякова після операції. Фото: instagram.com/mashapolyakova/

Раніше Полякова розповіла, як ледве не згоріла на Новий рік.

Також Оля Полякова влаштувала кумедні танці з доньками під ялинкою.