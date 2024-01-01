Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Полякова розповіла, як ледве не згоріла на Новий рік arrow

Полякова розповіла, як ледве не згоріла на Новий рік

1 січня 2024 20:06
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Полякова розповіла, як ледве не згоріла на Новий рік
Оля Полякова в шоу "Дорослі дівчата". Фото: стоп-кадр відео
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Співачка Оля Полякова поділилась спогадами про свій найгірший Новий рік. Вона співала на святковому концерті і її костюм загорівся.

Зірка розповіла страшну історію в шоу "Дорослі дівчата".

Читайте також:

Оля Полякова горіла на роботі

Українська співачка Оля Полякова розповіла, як вона постраждала на роботі. У Новий рік вона виступала в клубі, проте все пішло шкереберть.

"Ми виходимо. Бій курантів. Ведучий каже "З новим роком! Виступає Оля Полякова!" І Оля Полякова не може просто так вийти. Вона повинна вийти вся в огнях, бо вона і є Новий рік! І тому ми в мою корону запхали 20 феєрверків, ми їх підпалили", — розповіла зірка.

Оля Полякова вийшла на сцену і почала виконувати свій хіт "Шльопки". В один момент танцівниці зірки почали її бити. Вона дуже здивувалась.

"Я повертаюсь і починаю їх бити у відповідь. Типу "пішли вон, ви заважаєте мені виступати!" А вони кажуть: "Оля, ти гориш". Ну а я, конечно, я горю! Оці феєрверки зазвичай самі затухали, догорали, а я далі собі танцювала, але не цього разу. Вони були чи якісь китайські, чи якісь іранські. Почало горіти саме тіло феєрверку, і пластмаса, і каплі падали на волосся, на руки, в мене загорається костюм", — поділилась Полякова.

Маша Єфросиніна і Оля Полякова
Маша Єфросиніна і Оля Полякова в шоу "Дорослі дівчата". Фото: стоп-кадр відео

Танцівниці співачки потушили її, забрали корону і вона змогла доспівати концерт. Зірка запам'ятала цей день як найгірше свято. У неї на руках залишились невеликі рубці.

Раніше ми розповідали, що дитинство Полякової минуло без мами.

Нагадаємо, що Полякова зухвало висміяла "голу" вечірку і пророкувала смерть Лоліті.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі