Полякова розповіла, як ледве не згоріла на Новий рік

Оля Полякова в шоу "Дорослі дівчата". Фото: стоп-кадр відео

Співачка Оля Полякова поділилась спогадами про свій найгірший Новий рік. Вона співала на святковому концерті і її костюм загорівся.

Зірка розповіла страшну історію в шоу "Дорослі дівчата".

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Оля Полякова горіла на роботі

Українська співачка Оля Полякова розповіла, як вона постраждала на роботі. У Новий рік вона виступала в клубі, проте все пішло шкереберть.

"Ми виходимо. Бій курантів. Ведучий каже "З новим роком! Виступає Оля Полякова!" І Оля Полякова не може просто так вийти. Вона повинна вийти вся в огнях, бо вона і є Новий рік! І тому ми в мою корону запхали 20 феєрверків, ми їх підпалили", — розповіла зірка.

Оля Полякова вийшла на сцену і почала виконувати свій хіт "Шльопки". В один момент танцівниці зірки почали її бити. Вона дуже здивувалась.

"Я повертаюсь і починаю їх бити у відповідь. Типу "пішли вон, ви заважаєте мені виступати!" А вони кажуть: "Оля, ти гориш". Ну а я, конечно, я горю! Оці феєрверки зазвичай самі затухали, догорали, а я далі собі танцювала, але не цього разу. Вони були чи якісь китайські, чи якісь іранські. Почало горіти саме тіло феєрверку, і пластмаса, і каплі падали на волосся, на руки, в мене загорається костюм", — поділилась Полякова.

Маша Єфросиніна і Оля Полякова в шоу "Дорослі дівчата". Фото: стоп-кадр відео

Танцівниці співачки потушили її, забрали корону і вона змогла доспівати концерт. Зірка запам'ятала цей день як найгірше свято. У неї на руках залишились невеликі рубці.

Раніше ми розповідали, що дитинство Полякової минуло без мами.

Нагадаємо, що Полякова зухвало висміяла "голу" вечірку і пророкувала смерть Лоліті.