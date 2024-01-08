Дочери певицы Оли Поляковой сделали операцию
Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой положили в больницу. Ей сделали операцию.
Мария Полякова рассказала об этом в своем instagram.
Дочери Поляковой сделала операцию в больнице
Мария Полякова, которой сейчас 18 лет, приехала в больницу еще вчера вечером. Она находилась в отдельной палате и готовилась к операции.
"Мне интересно, и что теперь хейтеры скажут о моей фигуре", — подписала свои танцы в палате девушка.
Возможно, это намек, что оперативное вмешательство изменит облик девушки.
Сегодня, 8 января, девушке сделали операцию. Она была настроена очень положительно и с легкостью шагала в специальный кабинет.
Мария показала себя уже после операции. Девушка заверила подписчиков, что все прошло хорошо, и она уже отходит от наркоза.
Причину и вид операции Мария не озвучила, пока держит это в секрете. Однако известно, что в конце ноября 2023 года у девушки обнаружили желчнокаменную болезнь.
Раньше Полякова рассказала, как чуть не сгорела на Новый год.
Также Оля Полякова устроила забавные танцы с дочками под елкой.
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