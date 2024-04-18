DOROFEEVA и Лебига побили онлайн-рекорд украинского Twitch и выпустили песню — слушать

Украинская певица DOROFEEVA и блоггер Миша Лебига. Фото: скриншот Twitch

Украинская певица DOROFEEVA и блогер Миша Лебига выпустили общий трек "А я все плакала". Презентацию они сделали на стриме, чтобы собрать донаты для украинских военных и пострадавших от обстрела в Чернигове.

Редакция Новини.LIVE следили за стримом.

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Блогер и певица провели благотворительную презентацию песни. Они поставили себе цель собрать деньги для пострадавших от обстрела в Чернигове и на FPV-дроны для военных.

Украинская певица DOROFEEVA и блоггер Миша Лебига. Фото: скриншот Twitch

Это абсолютный рекорд на украинском Twitch. Их смотрели одновременно 57 тысяч человек. Люди донатили практически со скоростью света — более 2 миллионов за первые 30 минут. К моменту выпуска статьи звезды собрали уже почти 4,5 миллиона гривен.

Блогер Миша Лебига. Фото: скриншот Twitch

Песня "А я все плакала" уже вышла на всех цифровых площадках, но клип будет доступен только в 9 утра. Однако звезды показали бэкстейдж и свои образы. Продюсером был Иван Клименко.

Украинская певица DOROFEEVA и блоггер Миша Лебига. Фото: скриншот Twitch

Стилисты подобрали для Нади очень женственные образы — блестящее мини-платье, латексный красный костюм и платье-комбинацию нежно-голубого цвета.

Украинская певица DOROFEEVA. Фото: скриншот Twitch

Лебига же был в своем привычном амплуа — черные очки и кожаная курточка. Он рассказал, что ему очень понравилось сниматься в клипе и он хотел бы повторить этот опыт.

Напомним, недавно певица Анна Тринчер снялась в клипе с обольстительным мужчиной и нарвалась на хейт. Также Оля Полякова анонсировала концерт во Франции.