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Полякова знову потрапила в скандал — зірка їде співати для "хороших" росіян

17 квітня 2024 21:16
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Полякова знову потрапила в скандал — зірка їде співати для "хороших" росіян
Українська співачка Оля Полякова. Фото: instagram/polyakovamusic
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська співачка Оля Полякова анонсувала концерт для росіян. Вона збирається заспівати на благодійному заході російської блогерки Ніки Білоцерківської.

Плани зірки помітив політолог Олексій Голобуцький. 

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Співачка сама анонсувала захід. 25-го і 26-го квітня вона візьме участь у благодійних вечерях "Сім курсів і чотири октави" на Лазурному березі. Вони прагнуть зібрати кошти на медикаменти для українських військових.

"Сім курсів готують Євген з Нікою, а чотири октави завжди готові у мене. Справжній зірці що стадіон, що благодійний квартирник не проблема. Благодійний внесок €10к з людини. Ви можете переказати в Україну безпосередньо в один із фондів, що вам ближче, або в Німеччину на медикаменти, які ми періодично привозимо до Києва", — написала зірка.

Також в анонсі зазначено, що на всіх гостей чекає "найкращий стейк у житті" і неймовірний виступ Полякової. Вони планують зібрати друзів України, втім ситуація має і інший бік медалі.

Головна організаторка — російська блогерка та близька подруга Полякової Ніка Білоцерківська. Для анонсу вона навіть вдягнулася в патріотичні кольори України. Готувати стейк буде російський міліонер Євген Чичваркін, який виступає проти санкцій для росіян. 

Він особисто привітав бізнесменів РФ Петра Авена та Михайла Фрідмана зі зняттям частини санкцій ЄС. Для нього ці обмеження — русофобія.

Також Євген вважає, що в Україна не може бути самостійною державоюв. Він сказав, що Sense-Bank доведеться повернути російській "Альфі", яка кредитує майже половину проєктів Міноборони Росії.

"Тому що "ще жодного разу не було, щоб у них щось відібрали і не повернули". Ось як! Повернути тій самій "Альфі", яка кредитує майже половину проєктів Міноборони раши", — написав політолог Олексій Голобуцький.

Оля Полякова їде виступати для росіян
Оля Полякова їде виступати для росіян. Фото: instagram/polyakovamusic

Також український політолог не вірить у благодійні наміри співачки. Він заявив, що вона готова на все заради грошей.

"Олі Поляковій ніколи думати про те, чим дихають її замовники. Вона співачка виключно ротом, яка "чесно заробляє гроші".
І якщо для маскування вечері потрібно видавити з себе пару слів українською в обіймах з Чичваркіним — немає питань. Інакше не заплатять", — додав він.

Нагадаємо, співачка Оля Полякова вирішила готувати їжу для українських захисників. Також зірка показала, що вирощує на городі.

війна
українці
Оля Полякова
концерт
росіяни
гроші

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