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Дорофеева, Лачен и Кацурин зачитали рэп-сбор о пикапе

16 декабря 2023 09:45
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Дорофеева, Лачен и Кацурин зачитали рэп-сбор о пикапе
Надя Дорофеева, Игорь Лачен и Марк Куцевалов в видео "Скинь донат". Фото: скрин с видео
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Надя Дорофеева вместе со звездными друзьями открыла большой сбор в 3 миллиона гривен. Их цель — купить военным 3 пикапа.

Видео со сбором появилось в совместном сообщении в instagram.

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DOROFEEVA, Игорь Лаченков, Миша Кацурин, Антон Птушкин, Марк Куцевалов, Вадим Кириленко и Женя Дзюба открыли большой сбор средств для фонда "Вернись живым".

Артисты сделали это креативно — сняли небольшой клип, в котором читают рэп "Скинь донат". Даже новостной блоггер Лачен разыграл комическую сценку, до этого он не делал ничего подобного.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Их цель — собрать 3 000 000 грн на 3 новеньких пикапа Mitsubishi L200. Автомобили передадут инженерно-саперным группам Командований Сил поддержки ВСУ.

"Страна прекрасно понимает, насколько разминирование — важная штука для нас сегодня, поэтому, надеемся, с мотивацией донатеров проблем не возникнет. Сброси донат. Поддерживай сбор репостом", — пишут под сообщением звезды.

Задонатить на пикапы можно по ссылке. Сейчас звезды уже собрали 1070428 гривен.

Что думают люди о рэп-сборе

Украинцы энергично отреагировали на сбор и начали не только сбрасывать средства, но и высказывать свое мнение о треке в комментариях. Следует уточнить, что отрицательных отзывов тоже немало.

  • Пока лучший трек года.
  • Надеюсь, это песня-обращение в Верховную раду. Ибо, если к людям, едва выживающим в этой стране, то вы все обурели.
  • Ого, вы раскрываете в Лаченую звездочку, за такое грех не доначит.

  • Ждите, а этот клип вдруг не окупил бы три пикапа?

  • Кто объяснит почему пикапы по миллиону? За 500 тысяч грн такие пикапы можно взять, что это ракета, а не машина для эвакуации и для чего угодно сгодится.

Напомним, что недавно Дорофеева выпустила песню о хейтерах, которую написала с Кацуриным.

Раньше мы писали, как прошел благотворительный концерт DOROFEEVA.

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