Дорофеєва випустила пісню про хейтерів, яку написала з Кацуріним

Надя Дорофеєва у кліпі "Хай пишуть". Фото: YouTube/DOROFEEVA

Українська артистка Надя Дорофеєва випустила новий трек, який написала разом із своїм чоловіком Мішею Кацуріним. "Хай пишуть" — це відповідь всім хейтерам, які заполонили соцмережі зірки.

Кліп опублікували на YouTube-каналі.

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Зіркова пара написала текст пісні, а продюсером виступив Іван Клименко. Метою цього треку є закликати людей не реагувати на негативні коментарі та продовжувати свою справу, незважаючи ні на кого.

"Хай пишуть" — це афірмація проти хейту. Вмикати щоразу, коли хтось поливає вас брудом. Джерело натхнення — реальні коментарі", — прокоментувала вихід пісні Надя Дорофеєва.

У кліпі команда використала коментарі людей, які висловлювали невдоволення вчинками або творчістю зірки. Нова пісня — це певна інструкція, як потрібно реагувати на негатив.

Нагадаємо, що нещодавно Надя Дорофєєва анонсувала концерт, на якому проведе аукціон для допомоги АЗОВУ.

Раніше ми показували, як Надя Дорофєєва відпочиває зі своїм чоловіком Михайлом Кацуріним у Карпатах.