Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дорофеєва випустила пісню про хейтерів, яку написала з Кацуріним arrow

Дорофеєва випустила пісню про хейтерів, яку написала з Кацуріним

7 грудня 2023 18:01
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Дорофеєва випустила пісню про хейтерів, яку написала з Кацуріним
Надя Дорофеєва у кліпі "Хай пишуть". Фото: YouTube/DOROFEEVA
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українська артистка Надя Дорофеєва випустила новий трек, який написала разом із своїм чоловіком Мішею Кацуріним. "Хай пишуть" — це відповідь всім хейтерам, які заполонили соцмережі зірки.

Кліп опублікували на YouTube-каналі.

Читайте також:

Дорофеєва випустила афірмацію проти хейту

Зіркова пара написала текст пісні, а продюсером виступив Іван Клименко. Метою цього треку є закликати людей не реагувати на негативні коментарі та продовжувати свою справу, незважаючи ні на кого.

"Хай пишуть" — це афірмація проти хейту. Вмикати щоразу, коли хтось поливає вас брудом.  Джерело натхнення — реальні коментарі", — прокоментувала вихід пісні Надя Дорофеєва.

У кліпі команда використала коментарі людей, які висловлювали невдоволення вчинками або творчістю зірки. Нова пісня  — це певна інструкція, як потрібно реагувати на негатив. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що нещодавно Надя Дорофєєва анонсувала концерт, на якому проведе аукціон для допомоги АЗОВУ.

Раніше ми показували, як Надя Дорофєєва відпочиває зі своїм чоловіком Михайлом Кацуріним у Карпатах.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі