Два мільйони за заячі вуха і поцілунки з Кацуріним — як пройшов благодійний концерт DOROFEEVA

Концерт DOROFEEVA. Фото: менеджмент артистки

9 грудня Київ побачив нову концертну програму співачки DOROFEEVA "Кохаю, але не зовсім". На концерті Надя провела аукціон, завдяки якому вдалося зібрати 3 мільйони гривень для допомоги 12-ї бригаді спецпризначення НГУ "Азов".

Про це повідомив менеджмент DOROFEEVA.

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Сольний концерт Наді Дорофєєвої у Stereo Plaza у Києві став символічним фіналом великого українського туру, концерти якого відвідали 16 тисяч глядачів у 18 містах.

Концерт DOROFEEVA. Фото: менеджмент артистки

Важливою частиною програми став благодійний аукціон, який провів популярний комік Женя Янович. Спочатку розігрувалися анансовані лоти, серед яких книга "Очі Маріуполя" з автографами бійців "Азову", яку особисто передав Наді напередодні концерту майор НацГвардії України Богдан Кротевич, її віддали за 100 тисяч гривень. За прапор з підписами бійців "Азову" на чолі з підписом командира Дениса "Редіса" Прокопенко дали також 100 тисяч гривень.

Женя Янович веде благодійний аукціон на концерті DOROFEEVA. Фото: менеджмент артистки

Надя створила і окремі персональні лоти. Спільний пост з DOROFEEVA в її Instagram купили за 160 тисяч гривень.

Окремим особливим лотом стали пухнасті вушка Дорофєєвої з кліпу "На самоті", які разом з нею "об’їздили" всі міста туру. Їх допоміг розіграти відомий блогер Антон Птушкін, який несподівано для всіх з’явився на сцені. Їх спільно придбали дружина засновника Monobank Олега Гороховського Тамара і представник мережі мультимаркетів "Аврора" – Роман Сівковський за рекордні 2 мільйони гривень!

Надя Дорофєєва і Антон Птушкін. Благодійний аукціон на концерті DOROFEEVA. Фото: менеджмент артистки

Надя Дорофєєва з Тамарою і Романом. Благодійний аукціон на концерті DOROFEEVA. Фото: менеджмент артистки

Загальна сума благодійного збору склала 3 мільйони гривень. Гроші підуть на допомогу 12-ї бригаді спецпризначення НГУ "Азов".

Що ще цікавого

Крім благодійності, DOROFEEVA дивувала насиченою шоупрограмою, прем'єрами та зірковими гостями.

На розігрів Надя покликала молодий гурт DOBRYVA. Протягом концерту на сцену разом з DOROFEEVA вийшов Макс Барських – вони запалили залу дуетною піснею "Ритми".

Макс Барських і Надя Дорофєєва. Концерт DOROFEEVA. Фото: менеджмент артистки

Та чоловік і співавтор багатьох хітів співачки Міша Кацурін – вони виконали спільний хіт "Щоб не було" і супроводили виступ пристрастним поцілунком просто на сцені.

Надя Дорофєєва і Михайло Кацурін. Концерт DOROFEEVA. Фото: менеджмент артистки

На концерті прихильники також вперше почули наживо трек "Хай пишуть".



Концерт DOROFEEVA. Фото: менеджмент артистки

"Це був один з найпотужніших днів у моєму житті! Спіймала себе на відчутті, що найбільше емоцій отримала саме від того, що нам разом вдалося допомогти. Я не могла навіть очікувати, що в країні є такі люди, які роблять такі вчинки. Це фантастика! Дякую всім, хто долучився. Я кохаю вас, зовсім!" – підбила підсумки Надя Дорофєєва.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва анонсувала концерт, на якому проведе аукціон для допомоги АЗОВУ.

Також ми писали, що Дорофєєва розповіла, як проводить час з дітьми Кацуріна.