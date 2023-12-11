Два мільйони за заячі вуха і поцілунки з Кацуріним — як пройшов благодійний концерт DOROFEEVA
9 грудня Київ побачив нову концертну програму співачки DOROFEEVA "Кохаю, але не зовсім". На концерті Надя провела аукціон, завдяки якому вдалося зібрати 3 мільйони гривень для допомоги 12-ї бригаді спецпризначення НГУ "Азов".
Про це повідомив менеджмент DOROFEEVA.
Творчість і благодійність
Сольний концерт Наді Дорофєєвої у Stereo Plaza у Києві став символічним фіналом великого українського туру, концерти якого відвідали 16 тисяч глядачів у 18 містах.
Важливою частиною програми став благодійний аукціон, який провів популярний комік Женя Янович. Спочатку розігрувалися анансовані лоти, серед яких книга "Очі Маріуполя" з автографами бійців "Азову", яку особисто передав Наді напередодні концерту майор НацГвардії України Богдан Кротевич, її віддали за 100 тисяч гривень. За прапор з підписами бійців "Азову" на чолі з підписом командира Дениса "Редіса" Прокопенко дали також 100 тисяч гривень.
Надя створила і окремі персональні лоти. Спільний пост з DOROFEEVA в її Instagram купили за 160 тисяч гривень.
Окремим особливим лотом стали пухнасті вушка Дорофєєвої з кліпу "На самоті", які разом з нею "об’їздили" всі міста туру. Їх допоміг розіграти відомий блогер Антон Птушкін, який несподівано для всіх з’явився на сцені. Їх спільно придбали дружина засновника Monobank Олега Гороховського Тамара і представник мережі мультимаркетів "Аврора" – Роман Сівковський за рекордні 2 мільйони гривень!
Загальна сума благодійного збору склала 3 мільйони гривень. Гроші підуть на допомогу 12-ї бригаді спецпризначення НГУ "Азов".
Що ще цікавого
Крім благодійності, DOROFEEVA дивувала насиченою шоупрограмою, прем'єрами та зірковими гостями.
На розігрів Надя покликала молодий гурт DOBRYVA. Протягом концерту на сцену разом з DOROFEEVA вийшов Макс Барських – вони запалили залу дуетною піснею "Ритми".
Та чоловік і співавтор багатьох хітів співачки Міша Кацурін – вони виконали спільний хіт "Щоб не було" і супроводили виступ пристрастним поцілунком просто на сцені.
На концерті прихильники також вперше почули наживо трек "Хай пишуть".
"Це був один з найпотужніших днів у моєму житті! Спіймала себе на відчутті, що найбільше емоцій отримала саме від того, що нам разом вдалося допомогти. Я не могла навіть очікувати, що в країні є такі люди, які роблять такі вчинки. Це фантастика! Дякую всім, хто долучився. Я кохаю вас, зовсім!" – підбила підсумки Надя Дорофєєва.
Нагадаємо, Надя Дорофєєва анонсувала концерт, на якому проведе аукціон для допомоги АЗОВУ.
Також ми писали, що Дорофєєва розповіла, як проводить час з дітьми Кацуріна.
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