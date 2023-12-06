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Надя Дорофєєва анонсувала концерт, на якому проведе аукціон для допомоги АЗОВУ

6 грудня 2023 19:12
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Надя Дорофєєва анонсувала концерт, на якому проведе аукціон для допомоги АЗОВУ
Співачка DOROFEEVA. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

9 грудня у Stereo Plaza відбудеться фінал великого українського туру DOROFEEVA з новою програмою "Кохаю, але не зовсім". Її вже побачили 18 міст і 16 тисяч глядачів по всій країні. Проте цей концерт стане особливим через благодійний аукціон для збору коштів і допомоги НГУ "Азов".

Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Подробиці

У Києві DOROFEEVA презентує нову концертну програму, до якої увійдуть хіти з мільйонними переглядами — "Кохаю, але не зовсім", "Вотсап", "Щоб не було". А також нові пісні – відвідувачі концерту вперше почують наживо трек "Хай пишуть", реліз якого відбудеться напередодні.

Концерт, як і весь тур, матиме благодійну складову, про це DOROFEEVA розповіла у дописі в Instagram, опублікувавши фото з майором Національної гвардії України, в.о. командира бригади Нацгвардії України "Азов" Богданом Кротевичем.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Сьогодні я відкриваю банку для 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов". На неї підуть 100% з ініціативи Meet & Greet з усього туру, ваші донати та кошти з благодійного аукціону, який ми проведемо на моєму сольнику. Будь ласка, пам’ятайте, нашого "дякую нашим захисникам" не достатньо – треба розуміти, що наші військові кожен день йдуть в бій заради нашого з вами вільного життя. Тож давайте будемо їм не тільки вдячними, а і корисними, бо неймовірно важливо, щоб вони це бачили і відчували у вигляді наших донатів", — прокоментувала співачка.

Meet & Greet — це благодійна ініціатива від Наді Дорофєєвої. Протягом туру глядачі могли придбати "особливі" квитки. Це не є квитком на концерт, але дозволяє потрапити на чек команди, сфотографуватися та поспілкуватися з Надею, отримати автограф і допомогти ЗСУ.

Також Надя розповіла, що саме стане лотом її благодійного аукціону.

"Сьогодні Богдан передав мені найцінніший лот мого благодійного аукціону, який відбудеться 9го грудня на концерті в Стерео. Це книга "Очі Маріуполя" з автографами бійців Азов на чолі з автографом командира "Редіса", — поділилася DOROFEEVA. 

Серед зіркових гостей концерту анонсують гурт "Добрива", Міша Кацурін і Макс Барських — на сцені та секретний гість, ім'я якого поки не розголошують. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, Макс Барських представив наймасштабніше шоу за останні роки. 

Такой ми писали, що Дорофєєва зустрілася з військовими в Донецькій області. 

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