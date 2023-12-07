Дорофеева выпустила песню про хейтеров, которую написала с Кацуриным

Надя Дорофеева в клипе "Хай пишуть". Фото: YouTube/DOROFEEVA

Украинская артистка Надя Дорофеева выпустила новый трек, написанный вместе со своим мужем Мишей Кацуриным. "Хай пишуть" — это ответ всем хейтерам, заполонившим соцсети звезды.

Клип опубликовали на YouTube-канале.

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Звездная пара написала текст песни, а продюсером выступил Иван Клименко. Целью этого трека является призывать людей не реагировать на негативные комментарии и продолжать свое дело, несмотря ни на кого.

"Хай пишуть" — это афирмация против хейта. Включать каждый раз, когда кто-то поливает вас грязью. Источник вдохновения — реальные комментарии" , — прокомментировала выход песни Надя Дорофеева.

В клипе команда использовала комментарии людей, выражавших недовольство поступками или творчеством звезды. Новая песня — это определенная инструкция, как нужно реагировать на негатив.

Напомним, что недавно Надя Дорофеева анонсировала концерт, на котором проведет аукцион для помощи Азову.

Раньше мы показывали, как Надя Дорофеева отдыхает со своим мужем Михаилом Кацуриным в Карпатах.