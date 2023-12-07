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Дорофеева выпустила песню про хейтеров, которую написала с Кацуриным

7 декабря 2023 18:01
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Дорофеева выпустила песню про хейтеров, которую написала с Кацуриным
Надя Дорофеева в клипе "Хай пишуть". Фото: YouTube/DOROFEEVA
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинская артистка Надя Дорофеева выпустила новый трек, написанный вместе со своим мужем Мишей Кацуриным. "Хай пишуть" — это ответ всем хейтерам, заполонившим соцсети звезды.

Клип опубликовали на YouTube-канале.

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Звездная пара написала текст песни, а продюсером выступил Иван Клименко. Целью этого трека является призывать людей не реагировать на негативные комментарии и продолжать свое дело, несмотря ни на кого.

"Хай пишуть" — это афирмация против хейта. Включать каждый раз, когда кто-то поливает вас грязью. Источник вдохновения — реальные комментарии" , — прокомментировала выход песни Надя Дорофеева.

В клипе команда использовала комментарии людей, выражавших недовольство поступками или творчеством звезды. Новая песня — это определенная инструкция, как нужно реагировать на негатив.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, что недавно Надя Дорофеева анонсировала концерт, на котором проведет аукцион для помощи Азову.

Раньше мы показывали, как Надя Дорофеева отдыхает со своим мужем Михаилом Кацуриным в Карпатах.

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