Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дорофєєва анонсувала сольний концерт у Палаці Спорту arrow

Дорофєєва анонсувала сольний концерт у Палаці Спорту

21 липня 2024 18:48
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Надя Дорофєєва вперше виступить у Палаці Спорту
Українська співачка Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Надя Дорофєєва порадувала шанувальників радісною новиною. Восени зірка виступить із першим сольним концертом у київському Палаці Спорту.

Про це повідомляє МУЗВАР.

Читайте також:

Концерт Дорофєєвої у Палаці Спорту

У неділю, 21 липня українці насолоджуються виступами артистів на фестивалі Atlas United 2024. Його організатори поставили благодійну мету — зібрати більше 100 млн на допомогу нашим захисникам. В останній день фестивалю виступила співачка Надя Дорофєєва.

Зірка повідомила шанувальникам про те, що готується що свого першого сольного концерту у Палаці Спорту.

"Сьогодні тут, саме на Атласі, сказати дещо важливе. 22 листопада я збираю свій перший сольний концерт у Палаці Спорту", — зазначила виконавиця.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Надя Дорофєєва показала, якою вона була в шкільні роки. А також зірка поділилася приємними спогадами зі свого дитинства.

Київ Надя Дорофєєва концерт Atlas Weekend фестиваль українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ