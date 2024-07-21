Надя Дорофєєва вперше виступить у Палаці Спорту

Українська співачка Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Відома українська співачка Надя Дорофєєва порадувала шанувальників радісною новиною. Восени зірка виступить із першим сольним концертом у київському Палаці Спорту.

Про це повідомляє МУЗВАР.

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Концерт Дорофєєвої у Палаці Спорту

У неділю, 21 липня українці насолоджуються виступами артистів на фестивалі Atlas United 2024. Його організатори поставили благодійну мету — зібрати більше 100 млн на допомогу нашим захисникам. В останній день фестивалю виступила співачка Надя Дорофєєва.

Зірка повідомила шанувальникам про те, що готується що свого першого сольного концерту у Палаці Спорту.

"Сьогодні тут, саме на Атласі, сказати дещо важливе. 22 листопада я збираю свій перший сольний концерт у Палаці Спорту", — зазначила виконавиця.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Надя Дорофєєва показала, якою вона була в шкільні роки. А також зірка поділилася приємними спогадами зі свого дитинства.