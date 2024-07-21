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Дорофеева анонсировала сольный концерт во Дворце Спорта

21 июля 2024 18:48
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Надя Дорофеева впервые выступит во Дворце Спорта
Украинская певица Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Надя Дорофеева порадовала поклонников радостной новостью. Осенью звезда выступит с первым сольным концертом в киевском Дворце Спорта.

Об этом сообщает МУЗВАР.

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Концерт Дорофеевой во Дворце Спорта

В воскресенье, 21 июля, украинцы наслаждаются выступлениями артистов на фестивале Atlas United 2024. Его организаторы поставили благотворительную цель — собрать более 100 млн на помощь нашим защитникам. В последний день фестиваля выступила певица Надя Дорофеева.

Звезда сообщила поклонникам о том, что готовится к своему первому сольному концерту во Дворце Спорта.

"Сегодня здесь, именно на Атласе, сказать что-то важное. 22 ноября я собираю свой первый сольный концерт во Дворце Спорта", — отметила исполнительница.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Надя Дорофеева показала, какой она была в школьные годы. А также звезда поделилась приятными воспоминаниями из своего детства.

Киев Надя Дорофеева концерт Atlas Weekend фестиваль украинские звезды

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