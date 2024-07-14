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Дорофєєва поділилася теплими спогадами з дитинства та показалася із рідними

14 липня 2024 15:52
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Надя Дорофєєва провела час із сім'єю — фото
Українська співачка Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Надя Дорофєєва поринула у спогади дитинства. Зірка відвідала рідних у селі, в якому відпочивала маленькою.

Відповідними кадрами вона поділилася на своїй сторінці Instagram.

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Надя Дорофєєва відвідала рідних у селі

Відома співачка розповіла, що найтепліші спогади дитинства в неї пов'язані із селом Веселий Кут Черкаської області. Там артистка проводила свої незабутні канікули. Зірка дуже засумувала за своїми рідними й вирішила їх провідати. Виконавиця отримала справжнє задоволення від вихідних у селі. 

Дорофєєва побачилася із рідними
Українська співачка Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/
Дорофєєва на відпочинку у селі
Українська співачка Надя Дорофєєва із ріднею. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/
Дорофєєва засмагає у селі
Співачка Надя Дорофєєва насолоджується відпочинком в селі. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/
Дорофєєва відпочила із родиною
Співачка Надя Дорофєєва із сім'єю. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

"Згадуючи дитинство в різних інтервʼю, я багато разів розповідала про село Веселий Кут і про наші поїздки туди кожного літа всією сімʼєю. Це були дуже щасливі часи, коли ми всі були разом. Останній час я дуже ностальгувала і якось сильно тягнуло туди", — поділилася артистка.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Надя Дорофєєва показала, якою вона була в шкільні роки. А також зірка розповіла, як реагує на хейт у бік її чоловіка Михайла Кацуріна.

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