Дорофеева, Артем Пивоваров, Дантес и Сергей Жадан – звезды объединились ради мегазбора на ВСУ

Украинская певица Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Известные украинские звезды и представители бизнеса объединились ради благотворительной цели. Они снялись в ролике в стиле голливудского блокбастера "12 друзей Оушена", который призывает украинцев активнее приобщаться к мегазбору в 100 миллионов гривен на дроны для ВСУ.

Он был опубликован на официальной странице ATLAS WEEKEND в Instagram.

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Благотворительный ремейк "12 друзей Оушена"

ATLAS UNITED 2024 года снял мотивационный ролик в стиле голливудского блокбастера и разыгрывает квартиру в Киеве в рамках благотворительного сбора за донат. Его кадрами организаторы крупнейшего музыкального фестиваля ATLAS UNITED 2024 вместе с UNITED24 и MONOBANK мотивируют украинцев активнее приобщаться к мегазбору в 100 миллионов гривен на дроны для ВСУ.

В ролике снялись артисты DOROFEEVA, Артем Пивоваров, DANTES, Сергей Жадан, участники группы Курган & Agregat, блогер Миша Лебига, основатель ATLAS Дмитрий Сидоренко, совладелец monobank Олег Гороховский, стендап-комик Василий Байдак, ветеран Александр "Терен" Белый пес.

По сценарию артисты и инфлюэнсеры объединяют силы, чтобы ограбить вымышленный банк и задонатить в пользу Вооруженных Сил Украины.

Среди друзей фестиваля не только влиятельные и известные личности, но представители социально ответственного бизнеса, которые приглашают всех желающих принять участие в розыгрыше крутых подарков.

Так, за донат кратный 200 грн можно выиграть квартиру в современном ЖК Новая Англия от LUN.UA и Royal House.

За донат кратный 100 гривен разыгрывают:

300 однодневных билетов на ATLAS WEEKEND;

36 платинум карт от Укрнафты;

72 подарка от сети Аврора;

24 депозита на 2000 в магазинах Аврора;

12 сертификатов на 1 месяц поездок из Uklon (промокоды на 30 поездок со скидкой в 150 грн на каждую)

WhiteBIT – 12 VIP программ в месяц.

Количество донатов от одного человека неограничено, так что чем больше донатов, тем больше шансов выиграть полезные призы. Для донатов с карт других банок следует указать контактные данные в комментариях, чтобы с победителем могли связаться в случае выигрыша.

Нынешний ATLAS UNITED 2024 года состоится на территории ТРЦ Blockbuster Mall с 19 по 21 июля. 15% стоимости каждого билета, которые можно приобрести через приложение monobank, будут перечислять на приобретение роботизированных платформ через UNITED24 и обеспечение Вооруженных сил Украины дронами, в частности на харьковском направлении.

На шести сценах ATLAS UNITED 2024 з'являться понад 70 популярних артистів серед яких: SHARON DEN ADEL (WITHIN TEMPTATION), БУМБОКС, DOROFEEVA, АРТЕМ ПИВОВАРОВ, ONUKA, ЖАДАН І СОБАКИ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, DANTES, КУРГАН & AGREGAT, ДРУГА РІКА, LATEXFAUNA , MÉLOVIN и многие другие.

Напомним, мы писали о том, что певица Ирина Федишин привезла из тура по Америке более 50 автомобилей для ВСУ. А также MONATIK, Даше Астафьевой и Джозефине Джексон удалось собрать кругленькую сумму на нужды ВСУ.