Ірина Федишин зібрала більше 300 тисяч доларів для військових — деталі

Українська співачка Ірина Федишин з чоловіком. Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Відома українська співачка Ірина Федишин активно підтримує наших військових. Зірка зібрала у своєму музичному турі Америкою та Канадою більше 300 тисяч доларів, на які придбала авто для ЗСУ.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Ірина Федишин допомагає військовим

Співачка перебуваючи при надії об'їздила більше 25 міст Америки та Канади для того, щоб зібрати кошти на допомогу нашим військовим. Зірка разом із командою волонтерів доставила для наших захисників більше 50 авто. Виконавиця поділилася кадрами, на яких показала величезну колону автомобілів різних марок кольору хакі.

"Купили для ЗСУ. Ану, хто порахує скільки? Хлопці, віримо у вас. Результат мого туру Америка — Канада. Дякую усім своїм прихильникам, які були на концертах. Разом не переможні", — написала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ірина Федишин потрапила в неприємну ситуацію у Канаді. Також ми розповідали, що росіянин влаштував провокацію на концерті Федишин у США.