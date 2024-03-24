Дорофєєва та Позитив вийшли на акцію підтримку полонених азовців в столиці

Надя Дорофєєва на акції підтримки полонених "азовців". Фото: Новини.LIVE

В столиці відбулася чергова акція протесту на підтримку полонених "азовців". На мітинг, який пройшов в неділю 24 березня біля Українського дому на Європейській площі, вийшли, зокрема, рідні українських захисників та представники шоу-бізнесу.

Новини.LIVE розкаже детальніше про знаменитостей, які прийшли підтримати полонених захисників України.

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Ексучасники гурту "Время и Стекло", Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) та Олексій Завгородній (POSITIFF) доєдналися до сотень учасників акції на підтримку полонених захисників України.

Позитив прийшов разом із сестрою-двійнятою Єлизаветою. В руках репера був плакат з англомовним написом Free Azov Defenders — "Визволіть захисників Азову".

"Ми прийшли сюди підтримати сім’ї полонених. Висловити свою вдячність нашим захисникам і підтримати сім’ї тих, в кого військові знаходяться в полоні", — сказала сестра Позитива.

Репер Позитив з сестрою на акції підтримки полонених "азовців". Фото: Новини.LIVE

В руках Наді Дорофєєвої був плакат з ідентичним закликом. На Європейську площу співачка прийшла разом з чоловіком, ресторатором, блогером Мішею Кацуріним. Втім Надя стояла поруч з матерями та родичами полонених. Співачка зазначила, що знаменитостям варто виходити на такі акції.

Надя Дорофєєва на акції підтримки полонених "азовців". Фото: Новини.LIVE

Блогер, ресторатор Міша Кацурін (праворуч). Фото: Новини.LIVE

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