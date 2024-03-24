Дорофеева и Позитив вышли на акцию поддержки пленных азовцев в столице

Надя Дорофеева на акции поддержки пленных "азовцев". Фото: Новини.LIVE

В столице прошла очередная акция протеста в поддержку пленных "азовцев". На митинг, который прошел в воскресенье 24 марта возле Украинского дома на Европейской площади, вышли родные украинских защитников и представители шоу-бизнеса.

Новини.LIVE расскажет подробнее о знаменитостях, которые пришли поддержать пленных защитников Украины.

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Экс-участники группы "Время и Стекло", Надя Дорофеева (DOROFEEVA) и Алексей Завгородний (POSITIFF) присоединились к сотням участников акции в поддержку пленных защитников Украины.

Позитив пришел вместе с сестрой-двойнятой Елизаветой. В руках рэпера был плакат с англоязычной надписью Free Azov Defenders — "Освободите защитников Азову".

"Мы пришли сюда поддержать семьи пленных. Выразить свою благодарность нашим защитникам и поддержать семьи тех, у кого военные находятся в плену", — сказала сестра Позитива.

Рэпер Позитив с сестрой на акции поддержки пленных "азовцев". Фото: Новини.LIVE

В руках Нади Дорофеевой был плакат с идентичным призывом. На Европейскую площадь певица пришла вместе с мужем, ресторатором, блогером Мишей Кацуриным. Впрочем, Надя стояла рядом с матерями и родственниками пленных. Певица отметила, что знаменитостям следует выходить на такие акции.

Надя Дорофеева на акции поддержки пленных "азовцев". Фото: Новини.LIVE

Блогер, ресторатор Миша Кацурин (справа). Фото: Новини.LIVE

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