Надя Дорофєєва святкує день народження — співачці виповнилося 34 роки

Співачка Надя Дорофєєва. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Співачка Надя Дорофєєва відзначає день народження. В неділю, 21 квітня, колишній учасниці гурту "Время и Стекло" виповнилося 34 роки. З цього приводу вона зробила зворушливу публікацію.

Вона з’явилась у соцмережах артистки.

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Більшу частину свого життя зіркова уродженка окупованого росіянами Сімферополя (Крим) працює на сцені. Своє звернення Надя почала з іронізованного жарту.

"В дитинстві я думала, що після 30 люди вже вмирають. Але диви, після 30 все тільки стає цікавішим. Ти вже добре знаєш себе, ти починаєш переглядати свої погляди на життя, нарешті розумієш, що думка оточуючих про тебе і все це — неважливо", — зауважила Надя.

Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

За першу годину після публікації Дорофєєву привітали та поставили лайки чимало її колег по шоу-бізнесу. Серед них, зокрема, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, реперка Alyona Alyona, телеведуча Леся Нікітюк та інші. Шоувумен Маша Єфросиніна залишила об’ємний коментар під постом Наді.

"Надь, є доказова база, що навіть після 40 не вмирають! Обожнюю тебе, моя Додоша! Захоплююсь і відчуваю, що все тільки в тебе починається", — написала вона.

Одним з перших офлайн зіркову іменинницю привітав її чоловік, блогер, ресторатор Міша Кацурін. Дорофєєва показала букет квітів від нього у своїх сторіз.

Чоловік Наді Дорофєєвої. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дорофєєва заспівала з відомим блогером і зібрала мільйони для ЗСУ. Також ми розповідали, що співачка Настя Каменських продовжує отримувати хейт від українців за свій майбутній відвертий кліп.