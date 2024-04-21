Надя Дорофеева празднует день рождения — певице исполнилось 34 года

Певица Надя Дорофеева. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева отмечает день рождения. В воскресенье, 21 апреля, бывшей участнице группы "Время и Стекло" исполнилось 34 года. По этому поводу сделала трогательную публикацию.

Она появилась в соцсетях артистки.

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День рождения Дорофеевой

Большую часть своей жизни звездная уроженка оккупированного россиянами Симферополя (Крым) работает на сцене. Свое обращение Надя начала с иронизированной шутки.

"В детстве я думала, что после 30 люди уже умирают. Но смотри, после 30 все только становится интереснее. Ты уже хорошо знаешь себя, ты начинаешь просматривать свои взгляды на жизнь, наконец понимаешь, что мнение окружающих о тебе и все это — неважно", — отметила Надя.

Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

За час после публикации Дорофееву поздравили и поставили лайки многие ее коллеги по шоу-бизнесу. Среди них, в частности, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, рэпер Alyona Alyona, телеведущая Леся Никитюк и другие. Шоувумен Маша Ефросинина оставила объемный комментарий под постом Нади.

"Надь, есть доказательная база, что даже после 40 не умирают! Обожаю тебя, моя Додоша! Увлекаюсь и чувствую, что все только у тебя начинается", — написала она.

Одним из первых офлайн звездную именинницу поздравил ее муж, блогер, ресторатор Миша Кацурин. Дорофеева показала букет цветов от него всвоих сториз.

Муж Нади Дорофеевой. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Напомним, ранее мы писали, что Дорофеева спела с известным блогером и собрала миллионы для ВСУ. Также мы рассказывали, что певица Настя Каменских продолжает получать хейт от украинцев за свой откровенный клип.