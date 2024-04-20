Співачка Настя Каменських скупалась у молоці і обурила укранців — відео

Українська співачка Настя Каменських. Фото: instagram/kamenskux

Українська співачка Настя Каменських продовжує підігрівати інтерес до свого майбутнього релізу треку MOLOKO. Тепер зірка залізла у металевий тазик з молоком заради лайків.

Відео виклали в Instagram.

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Чого не зробиш заради переглядів. Українська зірка Настя Каменських продовжує підкорювати іспанську та латино-американську адиторію. Вона вкотре підживлює інтерес до її нового треку MOLOKO. Однак дату релізу тримає в секреті.

Цього разу зірка вирішила скупатися у молоці. Вона вдягнула епатажний прозорий "корсет" та зробила яскравий макіяж. Сяяння зірки зрозуміли не всі її підписники.

Українці шоковані новим стилем Насті Каменських

Ймовірно, закордонна аудиторія дійсно прагне веселих і пікантних пісень, однак українці здебільшого не вражені творчістю Каменських. Вони вважаю сюжет треку примітивним, а відеоанонси — занадто відвертими.

"З таким красивим голосом і така бредятіна".

"Моя психіка дитяча травмована".

"Було б чудово, якби своїми іспанськими піснями вона не позорила Україну".

"Давала її послухати декільком знайомим іспанцям. По-перше, вони сказали, чому така пошлість. А по-друге, її ніхто не знає".

"Вона орієнтована, щоб позорити Україну. Добре, що популярна, ще б з головою дружила..."

Коментарі про відео NK. Фото: instagram/kamenskux

Однак серед коментаторів були і схвальні відгуки. Прихильники зірки вважають, що такий кумедний контент розважає в складні часи. Існує думка, що трек MOLOKO зробить співачку дуже популярною.

"Більшості коментаторів треба сходити до психотерапевта (це не жарт)! NK підтримую".

"Заспокойтеся, пісня не орієнтована на українську публіку, як і більшість того, що робить Настя зараз. За кордоном вона дуже популярна".

"А потім, коли вона отримає Grammy, вони будуть писати, так це наша україночка".

"Люди, за що жити зараз артистам? Вони мають далі працювати та утримувати команду. За що? Треба підтримувати своїх, а не слухати сусідську музику".

"Настя, ти справжня трендсетерка, бо завжди наважуєшся на експерименти, про які інші артисти навіть помислити не можуть".

Сама ж співачка ставиться до негативу спокійно. Навіть опублікувала смішне відео, в якому кіт хейтить її анонс пісні. Ймовірно, Каменська сприймає коментаторів з іронією.

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