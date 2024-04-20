Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Настя Каменських скупалась у молоці — українці в шоці arrow

Настя Каменських скупалась у молоці — українці в шоці

20 квітня 2024 12:17
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Співачка Настя Каменських скупалась у молоці і обурила укранців — відео
Українська співачка Настя Каменських. Фото: instagram/kamenskux
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська співачка Настя Каменських продовжує підігрівати інтерес до свого майбутнього релізу треку MOLOKO. Тепер зірка залізла у металевий тазик з молоком заради лайків.

Відео виклали в Instagram.

Читайте також:

Настя Каменських шокувала українців купанням у молоці

Чого не зробиш заради переглядів. Українська зірка Настя Каменських продовжує підкорювати іспанську та латино-американську адиторію. Вона вкотре підживлює інтерес до її нового треку MOLOKO. Однак дату релізу тримає в секреті.

Цього разу зірка вирішила скупатися у молоці. Вона вдягнула епатажний прозорий "корсет" та зробила яскравий макіяж. Сяяння зірки зрозуміли не всі її підписники.

Українці шоковані новим стилем Насті Каменських

Ймовірно, закордонна аудиторія дійсно прагне веселих і пікантних пісень, однак українці здебільшого не вражені творчістю Каменських. Вони вважаю сюжет треку примітивним, а відеоанонси — занадто відвертими.

"З таким красивим голосом і така бредятіна".

"Моя психіка дитяча травмована".

"Було б чудово, якби своїми іспанськими піснями вона не позорила Україну".

"Давала її послухати декільком знайомим іспанцям. По-перше, вони сказали, чому така пошлість. А по-друге, її ніхто не знає".

"Вона орієнтована, щоб позорити Україну. Добре, що популярна, ще б з головою дружила..."

Коментарі про відео NK
Коментарі про відео NK. Фото: instagram/kamenskux

Однак серед коментаторів були і схвальні відгуки. Прихильники зірки вважають, що такий кумедний контент розважає в складні часи. Існує думка, що трек MOLOKO зробить співачку дуже популярною.

"Більшості коментаторів треба сходити до психотерапевта (це не жарт)! NK підтримую".

"Заспокойтеся, пісня не орієнтована на українську публіку, як і більшість того, що робить Настя зараз. За кордоном вона дуже популярна".

"А потім, коли вона отримає Grammy, вони будуть писати, так це наша україночка".

"Люди, за що жити зараз артистам? Вони мають далі працювати та утримувати команду. За що? Треба підтримувати своїх, а не слухати сусідську музику".

"Настя, ти справжня трендсетерка, бо завжди наважуєшся на експерименти, про які інші артисти навіть помислити не можуть".

Сама ж співачка ставиться до негативу спокійно. Навіть опублікувала смішне відео, в якому кіт хейтить її анонс пісні. Ймовірно, Каменська сприймає коментаторів з іронією.

Нагадаємо, українці захейтили сукню Насті Каменських, адже вона порівняла жінку з коровою. Також співачка забула про Потапа і фліртувала з оголеним парубком — відео.

скандал
Потап
Настя Каменських
українські зірки
пісня
співачка
Америка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи