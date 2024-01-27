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Довгокоса наречена Роналду прикрасила обкладинку Vogue

27 січня 2024 11:35
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Довгокоса наречена Роналду прикрасила обкладинку Vogue
Джорджина Родрігез. Фото: vogue.mx
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Наречена футболіста Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес прикрасила обкладинку нового номеру мексиканського Vogue. Красуня приміряла вишукане вбрання брендів Prada, Guess, Alaïa.

Про це пише Vogue.

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Джорджина позувала у чорно-білій фотосесії, демонструючи підтягнуту фігуру та довгі коси. Мама дітей футболіста розповіла про власний успіх.

 

Джорджина Родрігез. Фото: vogue.mx
Джорджина Родрігез. Фото: vogue.mx

 

Джорджина Родрігез. Фото: vogue.mx
Джорджина Родрігез. Фото: vogue.mx

 

Джорджина Родрігез. Фото: vogue.mx
Джорджина Родрігез. Фото: vogue.mx

 

Джорджина Родрігез. Фото: vogue.mx
Джорджина Родрігез. Фото: vogue.mx

 

Джорджина Родрігез. Фото: vogue.mx
Джорджина Родрігез. Фото: vogue.mx

 

Джорджина Родрігез. Фото: vogue.mx
Джорджина Родрігез. Фото: vogue.mx

 

Джорджина Родрігез. Фото: vogue.mx
Джорджина Родрігез. Фото: vogue.mx

 

Джорджина Родрігез. Фото: vogue.mx
Джорджина Родрігез. Фото: vogue.mx

"Я — жінка-борець, чиї цінності ґрунтуються на любові та повазі, із принципами, які супроводжують мене в усіх аспектах життя, як у професійному, так і в сімейному", — сказала Джорджина в інтерв'ю.

Інфлюенсерка відзначила роль материнства у власному житті.

"Бути матір'ю — найкраще, що сталося зі мною в житті, та мій абсолютний пріоритет...Кожна мить, проведена з моєю сім'єю — це тоді я почуваюся найбільш щасливою та реалізованою, дивитися, як мої діти ростуть щасливими та розділяти всі моменти разом, у родині — це моє найбільше благословення, я неймовірно вдячна за таку дивовижну сім'ю, яку ми створили", — говорить вона.

Раніше Родрігес працювала у магазині одягу, тож тепер сподівається, що її досвід стане прикладом для інших.

"Гадаю, мій досвід може надихати інших, оскільки я все своє життя тяжко працювала, щоби досягти того, що маю. Сподіваюся, моя наполеглива праця та цілеспрямованість будуть помітні та допоможуть іншим на їхньому шляху", — наголосила вона.

Нагадаємо, Шерон Стоун у корсеті підкорила обкладинку модного глянцю.

Раніше Сальма Гайєк здійняла фурор у мережі оголеною фотосесією.

Кріштіану Роналду
Джорджина Родрігес
закордонні зірки
фотосесія

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