Довгокоса наречена Роналду прикрасила обкладинку Vogue
Наречена футболіста Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес прикрасила обкладинку нового номеру мексиканського Vogue. Красуня приміряла вишукане вбрання брендів Prada, Guess, Alaïa.
Про це пише Vogue.
Нова обкладинка Джоржини Родрігез
Джорджина позувала у чорно-білій фотосесії, демонструючи підтягнуту фігуру та довгі коси. Мама дітей футболіста розповіла про власний успіх.
"Я — жінка-борець, чиї цінності ґрунтуються на любові та повазі, із принципами, які супроводжують мене в усіх аспектах життя, як у професійному, так і в сімейному", — сказала Джорджина в інтерв'ю.
Інфлюенсерка відзначила роль материнства у власному житті.
"Бути матір'ю — найкраще, що сталося зі мною в житті, та мій абсолютний пріоритет...Кожна мить, проведена з моєю сім'єю — це тоді я почуваюся найбільш щасливою та реалізованою, дивитися, як мої діти ростуть щасливими та розділяти всі моменти разом, у родині — це моє найбільше благословення, я неймовірно вдячна за таку дивовижну сім'ю, яку ми створили", — говорить вона.
Раніше Родрігес працювала у магазині одягу, тож тепер сподівається, що її досвід стане прикладом для інших.
"Гадаю, мій досвід може надихати інших, оскільки я все своє життя тяжко працювала, щоби досягти того, що маю. Сподіваюся, моя наполеглива праця та цілеспрямованість будуть помітні та допоможуть іншим на їхньому шляху", — наголосила вона.
Нагадаємо, Шерон Стоун у корсеті підкорила обкладинку модного глянцю.
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