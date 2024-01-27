Долгокосая невеста Роналду украсила обложку Vogue

Джорджина Родригез. Фото: vogue.mx

Невеста футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес украсила обложку нового номера мексиканского Vogue. Красавица примеряла изысканные наряды брендов Prada, Guess, Alaïa.

Об этом пишет Vogue.

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Джорджина позировала в черно-белой фотосессии, демонстрируя подтянутую фигуру и длинные косы. Мама детей футболиста рассказала о собственном успехе.

Джорджина Родригез. Фото: vogue.mx

Джорджина Родригез. Фото: vogue.mx

Джорджина Родригез. Фото: vogue.mx

Джорджина Родригез. Фото: vogue.mx

Джорджина Родригез. Фото: vogue.mx

Джорджина Родригез. Фото: vogue.mx

Джорджина Родригез. Фото: vogue.mx

Джорджина Родригез. Фото: vogue.mx

"Я — женщина-борец, чьи ценности основываются на любви и уважении, с принципами, которые сопровождают меня во всех аспектах жизни, как в профессиональной, так и в семейной", — сказала Джорджина в интервью.

Инфлюэнсер отметила роль материнства в собственной жизни.

"Быть матерью — лучшее, что произошло со мной в жизни, и мой абсолютный приоритет...Каждый миг, проведенный с моей семьей — тогда я чувствую себя наиболее счастливой и реализованной, смотреть, как мои дети растут счастливыми и разделять все моменты вместе, в семье — это мое величайшее благословение, я невероятно благодарна за такую удивительную семью, которую мы создали", — говорит она.

Раньше Родригес работала в магазине одежды, и теперь надеется, что ее опыт станет примером для других.

"Думаю, мой опыт может вдохновлять других, поскольку я всю свою жизнь тяжело работала, чтобы достичь того, что есть. Надеюсь, мой упорный труд и целеустремленность будут заметны и помогут другим на их пути", — подчеркнула она.

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