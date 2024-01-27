Долгокосая невеста Роналду украсила обложку Vogue

Длинноволосая невеста Роналду украсила обложку Vogue
Невеста футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес украсила обложку нового номера мексиканского Vogue. Красавица примеряла изысканные наряды брендов Prada, Guess, Alaïa.
Об этом пишет Vogue.
Новая обложка Джоржины Родригез
Джорджина позировала в черно-белой фотосессии, демонстрируя подтянутую фигуру и длинные косы. Мама детей футболиста рассказала о собственном успехе.
"Я — женщина-борец, чьи ценности основываются на любви и уважении, с принципами, которые сопровождают меня во всех аспектах жизни, как в профессиональной, так и в семейной", — сказала Джорджина в интервью.
Инфлюэнсер отметила роль материнства в собственной жизни.
"Быть матерью — лучшее, что произошло со мной в жизни, и мой абсолютный приоритет...Каждый миг, проведенный с моей семьей — тогда я чувствую себя наиболее счастливой и реализованной, смотреть, как мои дети растут счастливыми и разделять все моменты вместе, в семье — это мое величайшее благословение, я невероятно благодарна за такую удивительную семью, которую мы создали", — говорит она.
Раньше Родригес работала в магазине одежды, и теперь надеется, что ее опыт станет примером для других.
"Думаю, мой опыт может вдохновлять других, поскольку я всю свою жизнь тяжело работала, чтобы достичь того, что есть. Надеюсь, мой упорный труд и целеустремленность будут заметны и помогут другим на их пути", — подчеркнула она.
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