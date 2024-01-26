Довгонога Наомі Кемпбелл знялась для глянцю, який подарував їй квиток у світ моди

Наомі Кемпбелл для ELLE UK. Фото: instagram.com/elleuk/

Британська супермодель Наомі Кемпбелл з'явилась на обкладинці березневого номеру ELLE UK. Один з її образів доповнили жакетом від українського бренду.

Глянець поділився світлинами в instagram.

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Британська супермодель Наомі Кемпбелл знялась для березневого номеру британського ELLE. Вона оголила свої шикарні ноги і поділилась своїми теплими почуттями до цього глянцю. Саме ELLE дав їй можливість стати справжньою супермоделлю.

"Моя перша велика зйомка для британського Elle відбулася, коли мені було 15, за місяць до мого 16-ліття. Я ніколи її не забуду. Ніколи не забуду людей, які брали в ній участь. Підтримую я з ними зв'язок або ні, вони все одно знають, що я вдячна. Я пам'ятаю, звідки я", — зізналася Наомі.

Наомі Кемпбелл на обкладинці березневого ELLE UK. Фото: instagram.com/elleuk/

Для одного з образів моделі стилісти вибрали і куртку українського бренду LITKOVSKA колекції SSʼ24. Наомі тримає в руках модель Kikimora jacket.

Наомі Кемпбелл з жакетом від LITKOVSKA для ELLE UK. Фото: instagram.com/elleuk/

Наомі Кемпбелл цього разу мала просту фотосесію для сторінок глянцю. Її вдягнули у базові речі, додавши трендових нюансів — пухнасті балетки, мереживний топ і лаковий плащ.

Наомі Кемпбелл для ELLE UK. Фото: instagram.com/elleuk/

Наомі Кемпбелл для ELLE UK. Фото: instagram.com/elleuk/

Наомі Кемпбелл для ELLE UK. Фото: instagram.com/elleuk/

Наомі Кемпбелл для ELLE UK. Фото: instagram.com/elleuk/

Наомі Кемпбелл для ELLE UK. Фото: instagram.com/elleuk/

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