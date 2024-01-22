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Залізна леді Наомі Кемпбелл феєрично закрила показ Balmain

22 січня 2024 11:50
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Залізна леді Наомі Кемпбелл феєрично закрила показ Balmain
Наомі Кемпбелл на показі Balmain. Фото: instagram.com/balmain/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Супермодель Наомі Кемпбелл закрила ефектний показ Balmain осінь-зима 2024 на Тижні моди в Парижі. Вона була єдиний жінкою, яка вийшла на подіум і зробила це, як справжня королева індустрії.

Про це розповіли в instagram бренду.

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53-річна супермодель Наомі Кемпбелл завершила чоловічий показ бренду Balmain. Вона була вдягнута у кремово-чорний костюм, який самостійно ніс букет з золотими квітами — це було по-справжньому драмантично.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На Кемпбелл був привабливий золотий аксесуар, який вертикально спускався вниз по обличчю. Він гармонійно доповнював її дорогі квіти та красу смуглявої шкіри моделі.

Відвертий виріз на грудях зірки на диво не зробив її спокусницею, навпаки — підкреслив силу та свободу жінки. На плечі Кемпбелл було накинуто оверсайз-пальто верблюжого кольору. Фасон був підібраний не випадково, адже його начебто зняли з чоловічого плеча.

Наомі Кемпбелл на показі Balmain. Фото: instagram.com/balmain/
Наомі Кемпбелл на показі Balmain. Фото: instagram.com/balmain/

Колекція була розроблена креативним директором Balmain Олів’є Рустінгом, який сказав Vogue, що хоче відтворювати "розкіш" і її багатозначність у кожному образі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Balmain (@balmain)

Колекція Balmain пропонує чоловікам сяяти, вражати принтами і не забувати про золото

Креативний директор Balmain Олів’є Рустінг вирішив запропонувати чоловікам звернути увагу на стрази та зображення жінок. Він зробив особливий акцент на очах та губах. На багатьох моделях є "зацілований" принт або створенні тканининами і стразами очі.

Показ Balmain. Фото: instagram.com/balmain/
 Показ Balmain осінь-зима 2024. Фото: instagram.com/balmain/
 Показ Balmain осінь-зима 2024. Фото: instagram.com/balmain/
 Показ Balmain осінь-зима 2024. Фото: instagram.com/balmain/

Несподівано на показі з'явився плямистий принт і дизайнерам вдалось вдало поєднати широкі плечі, характерні Balmain, і тотальний білий "горошок" на стриманому чорному тлі.

 Показ Balmain осінь-зима 2024. Фото: instagram.com/balmain/
 Показ Balmain осінь-зима 2024. Фото: instagram.com/balmain/

Для любителів яскравих кольорів та бути зіркою на вулиці будь-якого міста у світі дизайнери створили кілька образів з силуетами. Щоб підкреслити їх, були використані сині та червоні відтінки.

 Показ Balmain осінь-зима 2024. Фото: instagram.com/balmain/
 Показ Balmain осінь-зима 2024. Фото: instagram.com/balmain/
 Показ Balmain осінь-зима 2024. Фото: instagram.com/balmain/
 Показ Balmain осінь-зима 2024. Фото: instagram.com/balmain/
 Показ Balmain осінь-зима 2024. Фото: instagram.com/balmain/
 Показ Balmain осінь-зима 2024. Фото: instagram.com/balmain/

Повертаючись до теми блиску, Balmain пропонує не економити на собі і носити золото на обличчі, руках або навіть замість сорочки.

Музою цієї колекції стала саме супермодель Наомі Кемпбелл, тому вона і закінчувала показ.

Бренд за останній час піднявся з 20 мільйонів євро щорічного доходу до 300 мільйонів, тому Олів’є Рустінг не збирається зараз мовчати і зробив цю колекцію яскравою та кричущою.

 Показ Balmain осінь-зима 2024. Фото: instagram.com/balmain/
 Показ Balmain осінь-зима 2024. Фото: instagram.com/balmain/
 Показ Balmain осінь-зима 2024. Фото: instagram.com/balmain/
 Показ Balmain осінь-зима 2024. Фото: instagram.com/balmain/

Раніше спідницю Керрі з серіалу "Секс і місто" продали за 52 тисячі доларів.

Також Наомі Кемпбелл заінтригувала обручкою, як на заручини.

мода
Париж
Наомі Кемпбелл
Дизайн
2024 рік

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